【W杯2026】安住紳一郎アナ「詳しくはないんですけど…」 日本初戦引き分けに拍手
「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。後半に怒とうの展開を見せ、先制を許した後半12分に中村敬斗、再びリードを許したが、後半44分に小川航基が同点ゴールを決めた。オランダ相手に同点でゲームを終え、勝ち点1を獲得した。15日放送のTBS系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）でも試合の模様を速報した。
【動画】決めた！日本、後半44分に同点ゴール
安住紳一郎アナは「2対2のドローということですよね。といっても、私たちは（番組を届けていることから）日本で一番サッカーを見ていない人たちが何をしゃべっているんだということですけども」と自虐を交えてコメント。
続けて「ちょっと詳しくはないんですけど、格上のオランダ相手に初戦を引き分けっていうのは、ね？喜んでいいんじゃないかなと個人的には思っているんですけど」と拍手しながら呼びかけていた。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一
安住紳一郎アナは「2対2のドローということですよね。といっても、私たちは（番組を届けていることから）日本で一番サッカーを見ていない人たちが何をしゃべっているんだということですけども」と自虐を交えてコメント。
続けて「ちょっと詳しくはないんですけど、格上のオランダ相手に初戦を引き分けっていうのは、ね？喜んでいいんじゃないかなと個人的には思っているんですけど」と拍手しながら呼びかけていた。
【スタメン】
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
8 久保建英
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
15 鎌田大地
16 渡辺剛
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
24 佐野海舟
【サブ】
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4 板倉滉
5 長友佑都
6 町野修斗
7 田中碧
9 後藤啓介
14 伊東純也
17 鈴木唯人
19 小川航基
20 瀬古歩夢
22 冨安健洋
25 鈴木淳之介
26 塩貝健人
【監督】
森保一