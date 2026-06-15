「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。

敗戦危機だったが、後半４４分に小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に触り同点弾。グループ最大の難敵相手に値千金の勝ち点１を手にし、悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。１８年の就任以降、森保ジャパンの対欧州不敗神話も８勝２分けとなり継続となった。

途中出場で勝ち点１に貢献した小川航基は「僕のゴールじゃなかったみたいですけど（笑）」と振り返りながら、「僕のゴールだろうが、大地くんのゴールだろうが、皆で細かいところを戦って勇気をもらっていた。皆で取った勝ち点１」とうなずいた。

伊東純也のコーナーキックからの得点はイメージ通り。「僕にマークをついてくる選手が緩かった。純也くんからどこにくるか分かっていた。ドンピシャだった」とうなずいた。

難敵相手につかんだ勝ち点１。「自分たちはやれると再確認した。２点追いつくのは簡単なことじゃない。次は勝ち点３を取れるように準備したい」と語った。