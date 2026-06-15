［W杯マッチ11］中村敬斗&小川航基が大仕事！ 2度追いついた日本は強豪オランダに価値あるドロー
MATCH 11 グループF第1戦
2026年6月15日 5:00キックオフ（会場：ダラス・スタジアム)
オランダ 2-2 日本
日本代表がついに初戦を迎えた。主将遠藤航が開幕直前に離脱するなど、予想外の出来事も起こった日本だが、世界の頂点を目指す戦いがスタート。初戦はグループステージ最大の敵となるオランダとの大一番となった。
序盤からオランダがボールを握ると、2分マレンがPA内から強烈なシュートを放つもこれは鈴木がビッグセーブ。オランダは左サイドのガクポ、右サイドのサマーフィルを起点に攻撃を仕掛ける。
再びオランダがボールを回し始めると、33分ラインデルスのCKをマレンが合わせるも、鈴木がまたしても素晴らしいセーブを見せる。上田への楔のパスをファン・ダイクが厳しく対応するため、日本はなかなか前に出られず。耐える時間が続く。
42分日本にチャンス。左サイドからのクロスがファーの中村へ渡ると、トラップから右足一閃。ニアへ強烈なシュートを放ったが、これは惜しくも枠外に。さらに44分には鎌田のスルーパスから上田がダイレクトシュートを狙うがこれはサイドネット。前半終盤、日本が立て続けに得点チャンスを作った。
スコアレスで迎えた後半、開始早々に試合が動く。FKの流れからグラフェンベルフがクロスを上げると、ファーサイドでファン・ダイクが頭で合わせゴール。日本が最も警戒する形で失点を許してしまった。しかし、すぐさま日本は反撃。56分、左サイドに流れた久保がPA内に侵入すると、パスを受けた中村が右足一閃。このシュートがディフレクションし、ゴール。先制を許した日本がすぐに追いつく。
勢いに乗りたい日本だったが、63分オランダが勝ち越しに成功する。左サイドでグラフェンベルフからボールを受けたサマーフィルがカットインから左足。ファーサイドへの巻いたシュートは鈴木でも止められず、オランダがまた一歩前に出る。1点を追いかける日本は選手交代。スピードのある伊東を送り込む。
そんななか、日本にアクシデント。久保が負傷し、プレイ続行不可に。交代を余儀なくされる。さらに2枚を替えて流れを変えたい日本は前への圧力を高めると79分伊東のクロスに菅原が合わせるも、うまくミートできずGK正面に。フレッシュな選手が入った右サイドから攻撃を仕掛ける。
同点に持ち込みたい日本は終盤、猛攻を仕掛けると88分、伊東のCKを小川が頭で合わせると、鎌田に当たってゴール。交代選手が結果を残し、日本は土壇場で試合を振り出しに戻す。
追いつかれたオランダは再び前に出てくるも日本も3点目は許さず。2度追いついた日本は価値あるドローで初戦を終えた。
［スコア］
オランダ 2-2 日本
［得点者］
オランダ
ファン・ダイク（51）
クリセンシオ・サマーフィル（64）
日本
中村敬斗（57）
鎌田大地（89）
［ポゼッション］
オランダ 48%
日本 44%
中立 8%
［シュート数］
オランダ：10本
日本：9本
［枠内シュート］
オランダ：6本
日本：3本
［イエローカード］
オランダ
クリセンシオ・サマーフィル
メンフィス・デパイ
ミッキー・ファン・デ・フェン
日本
［レッドカード］
オランダ
日本
オランダ
フォーメーション：［4-3-3］
監督：ロナルド・クーマン
GK
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン）
DF
デンゼル・ダンフリース（インテル）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）
MF
ライアン・グラフェンベルフ（リヴァプール）
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）
タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）
FW
クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム）
ドニエル・マレン（ローマ）
コーディ・ガクポ（リヴァプール）
交代出場
69分 ドニエル・マレン→メンフィス・デパイ（コリンチャンス）
69分 クリセンシオ・サマーフィル→トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス）
69分 タイアニ・ラインデルス→クインテン・ティンバー（マルセイユ）
80分 ライアン・グラフェンベルフ→ナタン・アケ（マンチェスター・シティ）
84分 コーディ・ガクポ→ブライアン・ブロビー（サンダーランド）
日本
フォーメーション：［3-4-2-1］
監督：森保一
GK
鈴木彩艶（パルマ）
DF
谷口彰悟（シント・トロイデン）
渡辺剛（フェイエノールト）
伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）
MF
鎌田大地（クリスタル・パレス）
佐野海舟（マインツ）
堂安律（フランクフルト）
中村敬斗（スタッド・ランス）
久保建英（レアル・ソシエダ）
前田大然（セルティック）
FW
上田綺世（フェイエノールト）
交代出場
65分 前田大然→伊東純也（ヘンク）
74分 久保建英→小川航基（NECナイメヘン）
74分 堂安律→菅原由勢（ブレーメン）
74分 渡辺剛→冨安健洋（アヤックス）
83分 上田綺世→塩貝健人（ヴォルフスブルク）
空を制した— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
小川航基が有言実行の同点弾！
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