MATCH 11 グループF第1戦



2026年6月15日 5:00キックオフ（会場：ダラス・スタジアム)



オランダ 2-2 日本



日本代表がついに初戦を迎えた。主将遠藤航が開幕直前に離脱するなど、予想外の出来事も起こった日本だが、世界の頂点を目指す戦いがスタート。初戦はグループステージ最大の敵となるオランダとの大一番となった。



序盤からオランダがボールを握ると、2分マレンがPA内から強烈なシュートを放つもこれは鈴木がビッグセーブ。オランダは左サイドのガクポ、右サイドのサマーフィルを起点に攻撃を仕掛ける。





一方徐々にボールを持てるようになった日本は鎌田がリズムを作り、中村と前田のいる左サイドから攻撃を展開する。また守備時は［5-4-1］、または［5-3-2］のブロックを敷く日本は早い出だしと、数的有利な状況を素早く作り出し、オランダに深い位置まで侵入させない。再びオランダがボールを回し始めると、33分ラインデルスのCKをマレンが合わせるも、鈴木がまたしても素晴らしいセーブを見せる。上田への楔のパスをファン・ダイクが厳しく対応するため、日本はなかなか前に出られず。耐える時間が続く。42分日本にチャンス。左サイドからのクロスがファーの中村へ渡ると、トラップから右足一閃。ニアへ強烈なシュートを放ったが、これは惜しくも枠外に。さらに44分には鎌田のスルーパスから上田がダイレクトシュートを狙うがこれはサイドネット。前半終盤、日本が立て続けに得点チャンスを作った。スコアレスで迎えた後半、開始早々に試合が動く。FKの流れからグラフェンベルフがクロスを上げると、ファーサイドでファン・ダイクが頭で合わせゴール。日本が最も警戒する形で失点を許してしまった。しかし、すぐさま日本は反撃。56分、左サイドに流れた久保がPA内に侵入すると、パスを受けた中村が右足一閃。このシュートがディフレクションし、ゴール。先制を許した日本がすぐに追いつく。勢いに乗りたい日本だったが、63分オランダが勝ち越しに成功する。左サイドでグラフェンベルフからボールを受けたサマーフィルがカットインから左足。ファーサイドへの巻いたシュートは鈴木でも止められず、オランダがまた一歩前に出る。1点を追いかける日本は選手交代。スピードのある伊東を送り込む。そんななか、日本にアクシデント。久保が負傷し、プレイ続行不可に。交代を余儀なくされる。さらに2枚を替えて流れを変えたい日本は前への圧力を高めると79分伊東のクロスに菅原が合わせるも、うまくミートできずGK正面に。フレッシュな選手が入った右サイドから攻撃を仕掛ける。同点に持ち込みたい日本は終盤、猛攻を仕掛けると88分、伊東のCKを小川が頭で合わせると、鎌田に当たってゴール。交代選手が結果を残し、日本は土壇場で試合を振り出しに戻す。追いつかれたオランダは再び前に出てくるも日本も3点目は許さず。2度追いついた日本は価値あるドローで初戦を終えた。［スコア］オランダ 2-2 日本［得点者］オランダファン・ダイク（51）クリセンシオ・サマーフィル（64）日本中村敬斗（57）鎌田大地（89）［ポゼッション］オランダ 48%日本 44%中立 8%［シュート数］オランダ：10本日本：9本［枠内シュート］オランダ：6本日本：3本［イエローカード］オランダクリセンシオ・サマーフィルメンフィス・デパイミッキー・ファン・デ・フェン日本［レッドカード］オランダ日本オランダフォーメーション：［4-3-3］監督：ロナルド・クーマンGKバルト・フェルブルッヘン（ブライトン）DFデンゼル・ダンフリース（インテル）ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）MFライアン・グラフェンベルフ（リヴァプール）フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ）FWクリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム）ドニエル・マレン（ローマ）コーディ・ガクポ（リヴァプール）交代出場69分 ドニエル・マレン→メンフィス・デパイ（コリンチャンス）69分 クリセンシオ・サマーフィル→トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス）69分 タイアニ・ラインデルス→クインテン・ティンバー（マルセイユ）80分 ライアン・グラフェンベルフ→ナタン・アケ（マンチェスター・シティ）84分 コーディ・ガクポ→ブライアン・ブロビー（サンダーランド）日本フォーメーション：［3-4-2-1］監督：森保一GK鈴木彩艶（パルマ）DF谷口彰悟（シント・トロイデン）渡辺剛（フェイエノールト）伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）MF鎌田大地（クリスタル・パレス）佐野海舟（マインツ）堂安律（フランクフルト）中村敬斗（スタッド・ランス）久保建英（レアル・ソシエダ）前田大然（セルティック）FW上田綺世（フェイエノールト）交代出場65分 前田大然→伊東純也（ヘンク）74分 久保建英→小川航基（NECナイメヘン）74分 堂安律→菅原由勢（ブレーメン）74分 渡辺剛→冨安健洋（アヤックス）83分 上田綺世→塩貝健人（ヴォルフスブルク）