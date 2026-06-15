「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

後半３０分からの途中出場で守備を安定させ、鎌田の同点ゴールにつなげた冨安健洋は「内容を見ても２度追いついたのはポジティブに捉えられる。次につながる勝ち点１なのかなと追います」と語った。そして報道陣に「小川君のゴールじゃないんですよね、あれ？」と逆質問して苦笑いを浮かべた。

後半３０分、冨安、小川、菅原がピッチへ。「メッセージは明確だったので。僕と由勢と航基が入って点を取りに行くよって」と明かし、後半４４分の同点ゴールにつながった。

「やっぱり決めるなという印象はありますし、しっかりと追いついて終われたのはポジティブかなと思います」と冨安。「僕が入ったのは抜かれた時のリスクマネジメントだったり。そういう場面はなかったですけど、しっかり追いつけて良かった」と言う。

「固い展開にしたいという狙いもありましたし。チーム全体として意思統一ができていた。勝ち点１を取りに行くのか、３を取りに行くのか。全体で共有できていた。勝ち点１を取れたのは大きかった」と語っていた。