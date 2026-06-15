「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。

敗戦危機だったが、後半４４分に小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に触り同点弾。グループ最大の難敵相手に値千金の勝ち点１を手にし、悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。１８年の就任以降、森保ジャパンの対欧州不敗神話も８勝２分けとなり継続となった。

主将の板倉滉は、離脱した遠藤航のユニホームを掲げ「１試合目からタフだった。中の選手たちも冷静に戦えていた」と安ど。失点直後に堂安を中心に円陣を作り、慌てることなくゲームを進めたことに「試合前からその共有はできていた。失点した時、決めた時、給水タイム、区切り区切りで話し合う。チームとしてやろうと話していた」と明かした。

ＮＨＫの解説を務めた本田圭佑氏もこの円陣に注目。「失点した後の対応を見ても、あれ最近はやっている。ワールドカップでもやって、プレーで改善できたのは良かった」と評価した。