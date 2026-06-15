◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点1を挙げた。

0―0で迎えた後半6分、オランダ主将DFファンダイクに豪快ヘッドを叩き込まれ、先制点を献上。だが同12分、MF久保のパスを受けたMF中村が、左サイドから切り込み右足一閃（いっせん）。GKのニアサイドを抜くゴールで同点に追いついた。同19分にはオランダFWシュメルビルに弾道の低い左足のシュートを決められて勝ち越しを許したが、後半44分、右CKから途中出場のFW小川が頭を振り抜くとMF鎌田に当たってゴールとなり、土壇場で再び同点に追いついた。

今季オランダリーグ得点王のFW上田は先発。前線からプレスをかけて相手の攻撃を停滞させるなど攻守に奮戦し、後半39分にFW塩貝と交代した。「2回リードされた中でしっかり追いついて、チームとして勝ち点をもぎ取れたのは凄くポジティブなんじゃないか。ポジティブだけかなと思います」と勝ち点1の大きさを強調した。

上田は試合展開について「試合を通して自分たちは引いて、相手にボールを握られているような時間帯が長かった。僕らが意図的にそういう局面をつくっていた部分ももちろんありましたけど、相手のスペースを突いたり自分が（ボールを）収めるのも難しくて、攻撃の起点になるというのは多くはできなかった」と反省点を挙げた。それでも「チームとして手応えを得られた部分もあったし、この勝ち点自体がグループステージを通して凄い大きなものになると思うので、次に向かってポジティブにチームで準備していきたい」と前を向いた。