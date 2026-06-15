「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。敗戦危機だったが、後半４４分に鎌田大地が同点弾。グループ最大の難敵相手に値千金の勝ち点１を手にし、悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。１８年の就任以降、森保ジャパンの対欧州不敗神話も８勝２分けとなり継続となった。日本は２０日に１次リーグ第２戦でチュニジアと対戦する。

出番はなかったものの、ベンチでひときわ大きな声を張り上げて、鼓舞し続けた３９歳の長友佑都は「最終的に引き分けに持ち込んで勝ち点とれたのは、日本人の魂をみせられたと思う」と充実した表情で振り返った。「ベンチのメンバーも一緒に死ぬ気で闘うぞといっていた。声もガラガラだし。出た選手も出れない選手も一つになった結果」と、うなずいた。「ベンチの雰囲気をみれば、そのチームが団結力をもってるかというのは分かると思う。見てもらえれば全然レベルの違うベンチの熱さだったと思う」と断言。自身の５大会連続出場については「局面でバチバチ戦って、闘志あふれるプレーをみせる。期待しててください」と、予告した。