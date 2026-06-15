◆株で損する人と「儲かる株」をつかむ人の決定的な違い…たった1つのアナログな習慣

ゴールドマン・サックスでアジアのトレーディングチームを率いた後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。マーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」など実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

「本当に業績が伸びる企業」を見極める

株式投資において、世の中のトレンドから有望な「投資テーマ」を見つけ、関連する上場企業をリストアップできたとします。しかし、そこからどの銘柄に実際に資金を投じるべきか？ 最終的な絞り込みのステップこそが、投資の成否を分ける非常に重要なプロセスとなります。

今回は、リストアップした候補から「本当に業績が伸びる企業」を見極めるための実践的なリサーチのノウハウをお伝えします。

便利なツールにも「限界」がある

候補となる企業をリストアップしたら、まずは株式情報サイトやネット証券のスクリーニングツールなどを活用しましょう。売上高の伸びなどの「成長性」、割安感を示す「バリュー性」、本業の稼ぐ力を表す「利益率」、そして株価の勢いを示す「モメンタム」といった基本的な財務データをチェックし、競合他社と比較して数字面で優位な企業を大まかに選別していきます。

しかし、ここで注意していただきたいことがあります。正直に申し上げますと、ネット証券のツールで自動的にタグづけされた情報や、表面的な財務データを見るだけでは、その企業が持つ「真の競争優位性」や、本当の意味でのライバル関係を正確に見出すことは困難です。数字はあくまで過去から現在までの結果であり、企業の将来的な強さや独自のノウハウまでは語ってくれないからです。

自分の「得意分野（エッジ）」で勝負する

では、ツールだけでは見えない真の企業価値をどうやって見抜けばよいのでしょうか？ 最も大切なのは、自分が深く理解できる分野、あるいは強い関心を持っている分野（＝投資における自分自身の「エッジ」や強み）に絞って勝負することです。

自分がよく知っている業界や、日頃から使っているサービスであれば、「なぜこの会社の商品が選ばれているのか」「他社と比べてどこが決定的に違うのか」を肌感覚で理解しやすいはずです。自分のエッジが活きる領域において、地道に自分の手で情報を検索し、上場企業のビジネスモデルを深掘りしていくクセをつけましょう。

一次情報から多角的にリサーチする

具体的な深掘りのリサーチは、企業が公式に発表している「有価証券報告書」や「決算説明資料」といった一次情報が起点となります。経営陣が語る戦略や、事業ごとの詳しい強みを自分の目で確かめることが重要です。

さらに、その企業単体を見るだけでなく、ビジネスのつながりにも目を向けてみましょう。「主要な取引先はどこで、どのような関係を築いているか」「未上場企業も含めた本当の類似企業は存在するか」「競合企業と比較して、技術力や販売網でどういった優位性があるのか」といった点まで、自分で仮説を立ててリサーチの網を広げていくことが非常に有効です。

表面的なデータや他人の意見を鵜呑みにするのではなく、このようにさまざまな角度から総合的に企業を評価し、自分の投資テーマに最も合致する銘柄を絞り込んでいく。この地道なプロセスの積み重ねこそが、自信を持って投資できる「大化け銘柄」との出会いをもたらしてくれるはずです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。