◇W杯北中米大会1次リーグF組 オランダ2―2日本（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第1戦は14日（日本時間15日）、悲願の初優勝を狙うオランダ（FIFAランク8位）が日本（同18位）と2―2のドロー。主将のDFファンダイク（34＝リバプール）は試合後「守備をしっかり固めていたのに、セットプレーから失点してしまったのは悔しい」と肩を落とした。

試合は後半6分、MFフラフェンベルク（リバプール）の右からのクロスをDFファンダイクが頭で合わせ先制ゴール。ゴール右隅へ見事にコントロールされたシュートが決まってリードを奪った。

同19分に同点に追いつかれるも、スタメンに抜てきされた24歳FWシュメルビル（ウェストハム）が勝ち越し弾。A代表3試合目の出場にして、うれしい代表初得点となった。しかし勝利を目前にした同43分、MF鎌田に同点ゴールを決められ2―2ドロー。勝ち点1を分け合う結果に終わった。

DFファンダイクは試合後「守備をしっかり固めていたのに、セットプレーから失点してしまったのは悔しい」と落胆。終盤守備固めすることになった指揮官の采配については“不思議ではなかった”と理解を示した。

さらに試合を振り返り「日本は非常にコンパクトな陣形をとっていたので、突破するのが難しかった。特に中盤は完全に封鎖されていた。そのため、より素早くサイドチェンジをしなければならなかった」と話した。