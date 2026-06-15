◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグＦ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。後半１３分にＭＦ中村敬斗、同４４分にＭＦ鎌田大地が得点した。

以下、中村敬斗の一問一答。

◆中村に聞く

−Ｗ杯初ゴール

「そうですね。ボールがくる前から久保選手がパスしてくれるのはわかっていた。ニアを股を抜くのはイメージできて、狙い通りだった」

―試合中の心境は

「２回ともビハインドからおいつきましたけど、チーム誰一人諦めることはなかった」

―チームの雰囲気は

「ほんとに飲水タイムでもハーフタイムなそうですけど、ほんとにポジティブな言葉しかない。チーム全体としてほんと最高の雰囲気が作れているし、今日２回とも追いついたっていうより勝利が高まったのかなという風に思います」

―オランダとの引き分け

「強豪国の一つに、本番のワールドカップで同点、勝ち点１を取れたっていうのは、もう間違いなくこれから戦っていく自信になりましたし、個人としても自信になりました」

―久保からのアシスト

「そうですね。ちょうど３年前にエルサルバドル戦でも初ゴールは久保選手からで、今日も久保選手。いつもよく見てくれて、いつもアシストつけてくれるし、感謝してます。世代別からずっと一緒にやってきたので阿吽の呼吸、喋らなくてもなんとなく来るんだろうなって。わかりました」

―次の試合に向けて

「オランダ戦と全く違う戦いになると思うんですけど、それはそれで難しいかなと思うんで。簡単な試合はＷ杯にないので勝ち点３を狙いたい」