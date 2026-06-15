北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、日本がオランダに２度のリードを許しながら追いつき、２―２の引き分けに持ち込んだ。

日本は０―０の後半６分、ＤＦフィルジル・ファンダイク（リバプール）のヘッドで先制を許す。しかし同１２分、左サイドでＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が突破してペナルティーエリア内でＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）にパス。中村は後ろに下がりながら鋭く反転して右足で強烈なシュートを放ち、ゴール左隅に突き刺した。同点に追いつき、中村は久保と抱き合いながら喜びを爆発させた。

だが同１８分、ＦＷクリセンシオ・サマービル（ウェストハム）に決められ、痛恨の勝ち越し点を献上してしまった。

それでも後半４４分、森保ジャパンの執念が劇的なゴールを生み出す。右ＣＫでキッカーのＭＦ伊東純也（ゲンク）が絶妙なクロスを入れると、ＦＷ小川航基（ＮＥＣナイメヘン）がヘッドで合わせる。これが目の前にいたＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）の頭に当たってＧＫバート・フェルブルッヘン（ブライトン）の手をはじき、ゴールへと吸い込まれた。

劇的ドローに試合後の森保一監督は「チーム一丸となって最後まで戦い抜いて、しっかりと勝ち点１を取れた。チームとしての戦いが共有できた。粘り強く、我慢強く、守備するところ、アグレッシブに攻撃も増やしていった。選手たちがしっかり実行してくれた」と強豪オランダ相手に、驚異的な粘り強さを見せたことを高く評価した。

殊勲の鎌田は「この４年間、８年間みんなが積み上げてきたものが出たと思う。追いついて失点してしまった中でくらいついた」と大きな手応えを口にした。

まずは上々のスタートを切った森保ジャパンが、ここから優勝を狙う。