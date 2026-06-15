自分たちらしいスタイルの追求が鍵！「結婚にまつわるお金」｜お金の教科書Vol.93

毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。今回は「結婚にまつわるお金」の話。

今回の先生

「上手にやりくりするカップルが多いですよ！」

雑誌『ゼクシィ』統括編集長・日置香那子

ひおき・かなこ リクルート入社後、2009年に『ゼクシィ』編集部へ。編集記事制作を担当後、西日本版・東日本版・首都圏版などの編集長を経て'24年4月より現職。結婚にまつわる最新事情に詳しい。

生徒代表

「結婚ってすごくお金がかかりそう…。」

貯蓄未知子

ちょちく・みちこ 34歳・会社員。都内の賃貸で一人暮らし中。毎月の貯蓄は財形3万円＋口座に残った分のみ。奨学金は完済。一昨年からNISAをスタート。

柔軟に変化する結婚関連セレモニー

未知子

そろそろ結婚したいと彼と話しているんですが、今から費用が心配で…。

日置

ここ5〜6年ほどで、ブライダル関連のスタイルや費用の価値観は、様変わりした印象です。

未知子

そうなんですか!?

日置

コロナ禍を経て、枠にとらわれず自分たちのこだわりを追求し、思い出に残る形式を選ぶカップルが増えています。

未知子

ふむふむ…。

日置

私たちの調査では、結婚に際してウェディングフォトなどを含む結婚関連イベントを実施した人の割合は73.5％という結果に。

未知子

たしかにまわりでも、ウェディングフォトに凝ったり、新婚旅行にお金をかけたという話を聞くようになった気がします。

日置

披露宴もホテルや専門式場ではなく、海やキャンプ場のような自分たちの思い出の場所や趣味に関連する場所で、趣向を凝らしたパーティを開催するなど自由な形を選ぶカップルが目立つように。

未知子

素敵♡

日置

ほかに変わったと感じるのはウェディングドレス。ネットで購入した低価格のものや、身近な人のお下がりを活用して、柔軟に選ぶ人が多いですね。また、ブライダルエステもクーポンを利用して数軒ハシゴするなど、賢く節約している印象です。

未知子

メリハリをつければ、やりたいことを追求できますね！

ゲストの出費やご祝儀の渡し方にも変化が!?

日置

披露宴は、ゲスト側も何かと出費がかさみますよね。最近見かけるようになったのが、披露宴のコンセプトに合わせたドレスコードを設定する形式。屋外の会場であれば、ドレスコードをデニムやアウトドアスタイルにすることで統一感が生まれるだけでなく、ゲストの負担も抑えることができて素晴らしいと思います。

未知子

ゲストに配慮しつつ、自分たちのやりたい形を追求できるなんて最高ですね！

日置

また、ご祝儀にも変化が。特に友人間では、オンライン決済で贈る形式が浸透しつつあります。

未知子

それ、先日やりました！ ご祝儀の相場はどうですか？

日置

ご祝儀の金額は以前と変わりません。ですが、それ以外では結婚や結婚式の“こうしなければならない”はどんどんなくなっているように感じます。

未知子

自由だからこそ、予算のことをしっかり考えないとですね。

日置

結婚関連のお金は、ライフプランにも影響が。お相手とじっくり話し合って、後悔のないようにしてください！

どこにお金をかけるかをしっかり決めたい。結婚にまつわるお金の相場は？

婚約指輪

平均43万8000円

婚約の証しとして多くのカップルが用意する。「ブランドやデザイン、ダイヤモンドのクオリティなどにより大きな差が。近年はジュエリー価格の高騰などにより上昇傾向です」

結婚指輪

平均32万1000円

2人分の価格。ブランドやデザイン、リングの素材や石の有無により価格が異なる。「日常的に使うことを想定したシンプルなデザインを選ぶ方が多いため、婚約指輪より低めの額に」

ウェディングフォト

平均39万9000円

式当日の写真とは別に、前撮りや別撮りをする場合の費用。「近年定番になりつつあるウェディングフォト。フォト婚だけで済ませる方もいれば、式や披露宴とは別で実施する方も」

挙式・披露宴

平均298万6000円

ゲストを何人呼ぶか、開催場所や規模により大きく異なる。「定番はホテルや専門式場、レストランなど。キャンプ場やビーチなど自分たちらしい場所を会場に選ぶカップルも増加中です」

ハネムーン

平均43万9000円

2人分の交通費、宿泊費の平均。行き先や日数、時期などに大きく左右される。「これ以外に、現地での食事代やアクティビティなどの活動費、おみやげ代なども必要です」

新生活

平均62万6000円

家具や家電などの購入費用の平均。「全部を新調せず、独身時に使っていたものを持ち寄りつつ、こだわりたいアイテムだけ買い足すカップルが多いです。これ以外に引っ越し関連費用も」

※ 結婚マーケット調査2025（リクルートブライダル総研）調べ

結婚にかけるお金は自分たち次第。大きな金額が動くからこそやりたいことを追求してメリハリを！