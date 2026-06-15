◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。森保一監督が試合後の会見に出席し、試合を総括した。

森保監督は「勝ち点3を獲れなかったのは残念でしたが、自信を持てる戦いだった。勝ち点1ではまったく満足できないですし、勝ち点3を獲れるように、また明日から準備したい」と語った。

それでも「勝ち点1以上の価値があるドローだった」とも強調し、「選手が準備してきてくれたことを実戦してくれた。理想的ではない流れの中でも対応力を見せてくれて2度追いついたのは自信になる」と評価した。

試合は先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、終了間際の44分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

日本は3大会連続での1次リーグ（L）初戦白星を逃したが、02年△10年○を含め、勝ち点を挙げた大会は全て1次Lを突破している。引き分けスタートは02年日韓大会以来。この時はベルギーに2−2で引き分けた。