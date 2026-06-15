Wonjungyoのメイクキープミストにミニサイズ登場！夏の崩れ対策に注目

暑さや湿気によるメイク崩れが気になる季節にうれしいニュースが到着しました。涙袋メイクの第一人者として知られるウォン・ジョンヨ氏監修のコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」から、人気のメイクキープミストのミニサイズが数量限定で登場。また、限定色として話題を集めたグリーン下地「トーンアップベース N 101 メロンミント」も待望の定番化。夏のベースメイクをより快適にしてくれる注目アイテムをご紹介します

持ち歩きに便利な限定ミニミスト

「ウォンジョンヨ メイクコーティング キープミスト 37ml」は、2026年6月24日より公式オンラインストアと@cosme TOKYOの期間限定ポップアップで先行発売、7月15日より全国で数量限定発売されます。

価格は935円（税込）。約12cmのコンパクトサイズで、ポーチにすっきり収納できるのが魅力です。

耐摩擦性・耐水性に優れた「BLOCK膜」と、表情の動きによるメイク崩れを防ぐ「KEEP膜」の2種類のベールを採用。肌表面をさらさらに整えながら、美しい仕上がりを長時間キープします。

さらに、ヒアルロン酸NaとセラミドNPを配合し、乾燥対策もサポート。爽やかなブリージーシトラスの香りで、メイク直しの時間も心地よく過ごせます。

※1 Rainmakers社比

※2 1日の活動時間

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定番化した人気のメロンミント下地

「ウォンジョンヨ トーンアップベース N」は全5色展開、各1,430円（税込）。今回、限定色として人気を集めた「101 メロンミント」が定番カラーとして仲間入りしました。

101 メロンミント（定番化）

赤み補正＆肌トーンを均一に※

01 ピーチピンク

くすみカバー＆透明感アップ※

02 ライムイエロー

赤みカバー＆色むら補正※

03 スカイブルー

くすみ補正＆透明感アップ※

04 スノーラベンダー

黄み補正＆透明感アップ※

SPF43 PA+++、紫外線吸収剤不使用で、日差しが気になる季節にもぴったり。シルバーパール配合により、自然なツヤ感を演出します。

さらに、セラミドNP、ヒアルロン酸Na、ホホバ種子油の3種の保湿成分を配合し、みずみずしい使用感を叶えています。

※メイクアップ効果による

ポップアップイベントも見逃せない

発売を記念して、2026年6月24日（水）～30日（火）の期間、@cosme TOKYO 1階にて期間限定ポップアップを開催します。

会場では新商品をいち早く試せるほか、韓国・ソウルの人気ヘアメイクサロン「Bit&Boot」とコラボしたメイク体験ブースも登場。

事前予約のうえ、Wonjungyo商品を8,000円（税込）以上購入した方は、プロによるメイク体験を受けることができます。

さらに購入金額に応じて、ピンセットクリップやオリジナルリボンチャーム、サテン巾着など豪華な特典も用意されています。

まとめ

暑さや湿気が気になるこれからの季節は、崩れにくいベースメイク選びが重要です。

持ち運びしやすい「メイクコーティング キープミスト 37ml」と、赤み補正に活躍する「トーンアップベース N 101 メロンミント」は、夏メイクの頼れる存在になりそう♡

気になる方は先行発売やポップアップイベントをチェックして、ひと足早く最新アイテムを体験してみてはいかがでしょうか。