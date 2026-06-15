◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。ネットでは途中交代となったMF久保建英（25＝Rソシエダード）

後半にアクシデントが襲った。飲水タイムの時点で足をアイシングしていた久保。後半26分頃、ボールを持った久保にDFドゥムフリスが激しくチャージ。ドゥムフリスの足が久保の膝に入ったように見え、久保は苦悶の表情を浮かべながらピッチに倒れ込んだ。

久保はピッチ外に出て日本代表スタッフの治療を受けたものの、自らバツ印を作ってプレー続行不可能を表明。後半30分にFW小川航基と交代した。

試合後にDAZNの解説を務めた内田篤人氏は「膝の内側だったので、靱帯（じんたい）とかを痛めてると心配。次の戦いに向けて全選手がリカバリーしてほしい」と久保の負傷を心配した。

NHKの解説を務めた本田圭佑（40）も「タケの膝がちょっと気になりますね。タケがケガしてたら伊東さんがジョーカーじゃなくてスタメンでみたいなことにならないといけない。今度誰がジョーカーになるんだっていう話になる。心配ですね」とコメントした。

ネットでも「怪我だけが心配」「頼む軽傷であってくれ」「マジで心配」「次戦は難しいかな？」「久保抜きはキツい」「響かなければいいが…」と心配の声が上がった。