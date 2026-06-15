「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

久保建英が後半２７分、相手のチャージを受けて負傷。状態を確認後、ピッチ外で自らバツ印を作った。試合後、チーム広報は「状態みてですけど、今、ドクターとかメディカルのチェックを受けている。また明日以降。いますぐ（病院へ）検査行こうっていう状況ではない」と語り、久保は取材エリアは通らなかった。森保監督は「久保についてはまだメディカルから詳細は聞いていない。軽症であることを願う」と語った。

試合後、久保からアシストを受けた中村は「まあでも大丈夫かな。最初に駆け寄った感じ。Ｗ杯長いし、無理するところではなかったので」と語った。

一方で試合後、ピッチからの去り際の久保を「ＤＡＺＮ」のスペイン版が直撃した様子では、スペイン語で「どうだろう、分からない。様子をみてみる」と語り、「あらゆる角度から引っ張られた感じだった」と語っている姿があった。

久保は先発し、前半は堂安とともに守備でも奮闘。後半にはロングシュートを繰り出すなど、積極的にオランダゴールを脅かしていた。

後半２５分、ドゥムフリースの激しいチャージで左膝付近を負傷。一度は立ち上がったが、レフリーに促されてピッチの外へ出ると、そのまま交代となった。

後半４４分、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に触れ、値千金の同点ゴール。久保も足を引きずりながら駆け寄る様子があった。

試合はそのまま引き分け。難敵相手に、勝ち点１を掴み取った。