女優「今田美桜」、移動中の一枚が注目

近年さまざまな作品に出演し、活躍の幅を広げている今田美桜さんが、2026年3月8日にもパリでのDIORショーに向かう移動中の車内ショットを自身のSNSで公開しました。投稿後には、車内の雰囲気や乗っていた車両にも注目が集まり、ユーザーから反響が寄せられています。

写真に写る内装から、移動に使われていたのはメルセデス・ベンツ「Vクラス」とみられます。

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公開された写真では、黒いレース調のワンピースにウェーブのかかったダウンヘアの今田さんが落ち着いた雰囲気で映されており、パリの街並みを背景にしたラフなショットも複数投稿されていました。

ユーザーからは「信じられないくらい可愛い」「パリの街並みと合ってる」「黒ワンピ似合いすぎる」といった声が寄せられ、移動中の写真についても「移動中の写真も絵になる」「素敵ですね」といった反応が見られました。

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Vクラスはメルセデスが展開するプレミアムミニバンで、初代は商用バン「ヴィト」をベースに1996年に誕生し、日本では1998年から販売されています。

現行型は2014年に登場した3代目で、2024年10月には大規模なマイナーチェンジが行われました。

今回の写真に写る内装デザインや装備から、今田さんが乗っていたのはこの改良モデルとみられます。

Vクラスは多人数での移動やビジネス送迎など幅広い用途に対応しつつ、メルセデスらしい質感や安全性を備えた最上級ミニバンとして位置付けられています。

ボディサイズは全長5140〜5370mm×全幅1930mm×全高1880mm、ホイールベース3200〜3430mmで、3列・7人乗りのゆとりある室内空間を確保しています。

外観はスクエアで力強いフォルムを継承しながら、大型のスリーポインテッド・スターを配したフロントグリルや精悍なLEDヘッドライトにより、洗練された印象に仕上げられています。

室内にはワイドスクリーンコックピットを採用し、「MBUXインフォテインメントシステム」を搭載。ナッパレザーやウッドパネルなど上質な素材を用いることで、デジタル技術と高級感を両立しています。

パワートレインは2リッター4気筒クリーンディーゼルエンジンを搭載し、最高出力は163PS（120kW）。

燃費は最大13.0km／Lとされ、2026年4月時点の国内価格（税込）は977万円からと紹介されていました。