「旋風吹いてますね」「記録継続中」強いぞアジア勢！森保J劇的ドロー発進でいまだ負け知らず！まだまだ続くか【W杯】
大会開幕から４日、いまだ負け知らずだ。
森保ジャパンは現地６月14日、北中米ワールドカップのF組１節で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦。２度リードを許す苦しい展開も、57分に中村敬斗が得点すれば、89分に小川航基→鎌田大地でネットを揺らし、２−２のドローに持ち込んだ。
これで今大会のアジア勢無敗が継続。具体的な結果は以下の通りだ。
韓国 ２−１ チェコ
カタール １−１ スイス
オーストラリア ２−０ トルコ
日本 ２−２ オランダ
「アジア勢」はホットワードになっており、SNS上は「アジア旋風吹いてますね」「記録継続中」「アジア全体のレベルも上がってきてる」「サウジ、イラン、イラク、ヨルダン、ウズベク頼むぞ」といった声で溢れている。
出場枠が48に増えた北中米W杯には、アジアから９か国が参戦。この後に登場するイラン（対ニュージーランド）、サウジアラビア（対ウルグアイ）、イラク（対ノルウェー）、ヨルダン（対オーストリア）、ウズベキスタン（対コロンビア）も続けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
森保ジャパンは現地６月14日、北中米ワールドカップのF組１節で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦。２度リードを許す苦しい展開も、57分に中村敬斗が得点すれば、89分に小川航基→鎌田大地でネットを揺らし、２−２のドローに持ち込んだ。
これで今大会のアジア勢無敗が継続。具体的な結果は以下の通りだ。
韓国 ２−１ チェコ
カタール １−１ スイス
オーストラリア ２−０ トルコ
日本 ２−２ オランダ
「アジア勢」はホットワードになっており、SNS上は「アジア旋風吹いてますね」「記録継続中」「アジア全体のレベルも上がってきてる」「サウジ、イラン、イラク、ヨルダン、ウズベク頼むぞ」といった声で溢れている。
出場枠が48に増えた北中米W杯には、アジアから９か国が参戦。この後に登場するイラン（対ニュージーランド）、サウジアラビア（対ウルグアイ）、イラク（対ノルウェー）、ヨルダン（対オーストリア）、ウズベキスタン（対コロンビア）も続けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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