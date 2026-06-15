「自分たちはチャンスを作れると思っていた」オランダに２度リードされるも、ドローの展開に鎌田大地は手応え「食らいついて引き分けで終われたのは、優勝を目ざすうえで大事」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１戦でオランダ代表とダラス・スタジアム（アメリカ）で対戦。51分にオランダに先制点を献上するが、57分に中村敬斗の右足シュートでタイスコアに戻す。64分に再びオランダにゴールを奪われるが、89分に鎌田大地の得点で追いつき、２−２で引き分けた。
試合後のフラッシュインタビューで、貴重なゴールを挙げた鎌田は「今日の試合は最低でも勝点１というのはチームで話をしていたなかで、難しい展開になりましたけど、自分たちがしっかりやってきたことが出たと思うし、勝点１が最低でも取れてよかった」と振り返った。
また、２度もリードされた展開でドローに持ち込めた点については、「ビハインドになっても、焦らずに０ー１でしっかりやっていけば、自分たちはチャンスを作れると思っていた」とし、「交代の選手も自分たちの役割をしっかり分かっていたなかで、みんなが良い仕事してくれたと思う。この４年間、８年間、みんなが積み上げてきたものがしっかり出たと思います」と語った。
さらに、手応えを感じた部分について問われると、鎌田は「オランダのような強豪国に対して、うちなら０ー１になれば０−２、０−３になってもおかしくないし、追いついてまた失点してしまったなかで、それでも食らいついて引き分けで終われたのは、このチームのみんなのキャラクターを示していると思う。これから優勝を目ざしていくうえで、すごく大事だと思います」とコメント。
そして「前回のワールドカップは２戦目で自分たちが不甲斐ない試合をしてしまったので、２戦目でしっかり勝点３を取ってグループ突破を決めれるようにやっていきたい」と気合を入れた。
オランダと勝点１を分け合った日本の第２戦は現地20日。エスタディオ・モンテレイ（メキシコ）でチュニジアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
試合後のフラッシュインタビューで、貴重なゴールを挙げた鎌田は「今日の試合は最低でも勝点１というのはチームで話をしていたなかで、難しい展開になりましたけど、自分たちがしっかりやってきたことが出たと思うし、勝点１が最低でも取れてよかった」と振り返った。
また、２度もリードされた展開でドローに持ち込めた点については、「ビハインドになっても、焦らずに０ー１でしっかりやっていけば、自分たちはチャンスを作れると思っていた」とし、「交代の選手も自分たちの役割をしっかり分かっていたなかで、みんなが良い仕事してくれたと思う。この４年間、８年間、みんなが積み上げてきたものがしっかり出たと思います」と語った。
そして「前回のワールドカップは２戦目で自分たちが不甲斐ない試合をしてしまったので、２戦目でしっかり勝点３を取ってグループ突破を決めれるようにやっていきたい」と気合を入れた。
オランダと勝点１を分け合った日本の第２戦は現地20日。エスタディオ・モンテレイ（メキシコ）でチュニジアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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