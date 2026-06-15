「自分たちはチャンスを作れると思っていた」オランダに２度リードされるも、ドローの展開に鎌田大地は手応え「食らいついて引き分けで終われたのは、優勝を目ざすうえで大事」【W杯】

「自分たちはチャンスを作れると思っていた」オランダに２度リードされるも、ドローの展開に鎌田大地は手応え「食らいついて引き分けで終われたのは、優勝を目ざすうえで大事」【W杯】