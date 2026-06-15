「非常に悔しい部分もありますけど…」土壇場弾でオランダと２−２ドロー決着。森保監督が評価「チームとしての戦いが共有できた」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節（Ｆ組）で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦した。
50分に先制を許した日本は、57分に中村敬斗が同点ゴールをマーク。その後、64分に勝ち越し点を献上するも、88分に鎌田大地のゴールで同点に追いつき、２−２の引き分けに終わった。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「勝てなかったのは残念ですけど、選手たちは２回リードされても、諦めずに本当にチーム一丸となってタフに粘り強く、最後まで戦い抜くことを実践してくれました。勝点１が取れたのは、非常に悔しい部分もありますけど、チームとしての戦いが共有できたと思います」と振り返った。
また、「粘り強く我慢強く守備をするところ。攻撃のところではアグレッシブに攻撃する回数も増やしていきましたし、狙っていたこと、準備していたことを選手たちがしっかりと実行してくれたと思います」と手応えも口にした。
次戦は20日にチュニジアとエスタディオ・モンテレイで相まみえる。森保監督は「勝点３を取れるように、チーム一丸となって準備したいと思います」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
50分に先制を許した日本は、57分に中村敬斗が同点ゴールをマーク。その後、64分に勝ち越し点を献上するも、88分に鎌田大地のゴールで同点に追いつき、２−２の引き分けに終わった。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「勝てなかったのは残念ですけど、選手たちは２回リードされても、諦めずに本当にチーム一丸となってタフに粘り強く、最後まで戦い抜くことを実践してくれました。勝点１が取れたのは、非常に悔しい部分もありますけど、チームとしての戦いが共有できたと思います」と振り返った。
次戦は20日にチュニジアとエスタディオ・モンテレイで相まみえる。森保監督は「勝点３を取れるように、チーム一丸となって準備したいと思います」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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