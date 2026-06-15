「痛恨の取りこぼしだ」土壇場で日本に追いつかれたオランダの地元メディアが呆然自失！「サムライブルーはやはり手強かった…」【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦。丁々発止の前半を０−０で終えると、後半にゲームが激しく動く。日本は51分にファン・ダイクに頭で先制点を奪われるも、57分に中村敬斗が狙いすましたミドルで同点。64分にサマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれてふたたび勝ち越されたが、89分に途中出場の小川航基の豪快ヘッドが鎌田大地に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。
２−２の壮絶ドローで決着した大一番。オランダの専門メディア『Voetbal International』は「オランダが２度追いつかれ、痛恨の取りこぼし」と題して速報記事を掲載した。
同メディアは「日本は2018年ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でベルギーに２−３で敗れて以来、90分間で欧州勢相手に敗れておらず、最近では親善試合でイングランドやブラジルといった強豪国を破っている。サムライブルーはやはり今回もオランダにとって手強い相手だった」と脱帽した。
さらに「日本は１−２とされたあと、積極的に３選手（小川、冨安健洋、菅原由勢）を投入した。これが奏功して主導権を奪い返し、終盤の同点へと繋げたのだ」と評している。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
同メディアは「日本は2018年ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でベルギーに２−３で敗れて以来、90分間で欧州勢相手に敗れておらず、最近では親善試合でイングランドやブラジルといった強豪国を破っている。サムライブルーはやはり今回もオランダにとって手強い相手だった」と脱帽した。
さらに「日本は１−２とされたあと、積極的に３選手（小川、冨安健洋、菅原由勢）を投入した。これが奏功して主導権を奪い返し、終盤の同点へと繋げたのだ」と評している。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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