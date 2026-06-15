「鎌田のゴールだったん？」「よく合わせた！」日本の起死回生の同点弾にファン興奮！「GOATすぎる」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２のドローに終わった。
０−１で迎えた57分に中村敬斗の得点でスコアを振り出しに戻した日本は、64分に勝ち越しを許す。それでも88分に再び同点とする。
伊東純也の右CKに反応した小川航基が渾身のヘディングシュート。放たれたボールは鎌田の頭をかすめて、ゴールに吸い込まれた。
公式記録のスコアラーは鎌田。起死回生の同点弾にSNS上では、「鎌田のゴールだったん？」「GOATすぎる」「最高だ！」「鎌田の頭に当たってました笑」「よく合わせた！」「あなた神です」「鎌田の点になったんか」「鎌田よう決めたわ」などの声が上がった。
貴重な１ポイントを獲得した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「頭に当たってました笑」鎌田の同点弾！
０−１で迎えた57分に中村敬斗の得点でスコアを振り出しに戻した日本は、64分に勝ち越しを許す。それでも88分に再び同点とする。
伊東純也の右CKに反応した小川航基が渾身のヘディングシュート。放たれたボールは鎌田の頭をかすめて、ゴールに吸い込まれた。
公式記録のスコアラーは鎌田。起死回生の同点弾にSNS上では、「鎌田のゴールだったん？」「GOATすぎる」「最高だ！」「鎌田の頭に当たってました笑」「よく合わせた！」「あなた神です」「鎌田の点になったんか」「鎌田よう決めたわ」などの声が上がった。
貴重な１ポイントを獲得した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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