◇サッカー FIFAワールドカップ2026 日本2−2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2−2の引き分けとなり、勝ち点1をつかみました。

前半0−0で終えると、後半は早々に先制を許しますが、後半12分にMF中村敬斗選手の今大会チーム初得点で同点へ。直後に再び勝ち越されますが、後半44分にコーナーキックから途中出場のFW小川航基選手が頭で合わせ、最後はMF鎌田大地選手が触れて、ゴールネットを揺らしました。2度のビハインドを追いつく驚異の粘りでした。

国歌斉唱で涙を流していた森保一監督は、「勝てなかったのは残念ですけれど、選手は2回リードされても諦めず、チーム一丸となってタフで粘り強く、最後まで戦い抜くことを実践してくれた。勝ち点1がしっかり取れたのは、悔しい部分もありますけれど、いい結果とチームの戦いが共有できた」と振り返りました。

また、「粘り強く我慢強く守備するところと、アグレッシブに攻撃する回数も増やしていきましたし、狙っていたこと準備していたことを選手は実行してくれた。そう簡単な環境ではなかったんですけれど、ダラスに来てくれた日本のサポーター、朝早く日本から応援してくれたサポーターの皆さんの念が、気が選手たちを動かしてくれた」と感謝を込めました。

チームは初戦の前にキャプテンだった遠藤航選手がケガのため離脱。指揮官は「想定外も想定内ということで、アクシデントも現実を乗り越えていこうと、選手が落ち着いて冷静にやってくれている」と話し、「次の試合で勝ち点3を取れるようにチーム一丸に頑張っていきたい」と力を込めました。

▽日本のグループステージ日程15日 第1戦 △ 2−2 オランダ21日 第2戦 vsチュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン