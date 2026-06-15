◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）

８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けた。

ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が値千金の同点ゴールを決めた。１―２の後半４４分、右ＣＫからＦＷ小川航基（ＮＥＣ）が頭で合わせると、鎌田の頭に当たってゴールの中に吸い込まれた。会場は歓喜に包まれ、森保一監督もガッツポーズで喜びを爆発させた。

鎌田は「３歳からサッカーを初めて、サッカーに自分がどれだけ熱量を持って取りくんできたかを神様は見てくれていると思う」と喜びをにじまえた。

◆鎌田の一問一答

―同点ゴールを決めた。

「こういう夢舞台でゴールを刻めた自分にとって素晴らしいこと。３歳からサッカーを初めて、サッカーに自分がどれだけ熱量を持って取りくんできたかを神様は見てくれていると思う。チームを同点に導けるゴールを取れたことに感謝してます」

―試合をどう進めたか。

「ゲームプランは最低でも勝ち点１をチームとそいて目標としていた中で、前半は０―０で狙い通りの展開ができて、後半は失点してしまったけど、世界最高と言われるＤＦの選手なので仕方ない部分もあると思う。その中で自分たちがじれずに０―１でやり続けられれば１点返せるというメンタリティーを持った中で追いつくことができて、また失点してしまったけど、僕たちは８年間積み重ねたものがあるので、みんなが同じ方向を向けたのが良かった」

―強豪オランダを相手に勝ち点１を得た。

「本当に大きいものだと思う。初戦を落とすとかなり残り２戦が難しくなる中で、本当にチームの最低限の目標を達成できたこと、チームを誇りに思う。切り替えて、次のチュニジア戦で勝ち点３をしっかり取ってグリープリーグ突破を決めたい」

―２度目のＷ杯の初戦を終えて。

「前回のＷ杯でチームとしては躍進したと言われたけど、僕自身は心にもやっとしたものがあった中で、この大会に４年間かけてきた。チームを助けられてうれしい。目標としてる優勝にもっと貢献できるようにやっていきたい」

―残り２戦へ。

「中５日あるので、しっかりコンディションを１００％に持って行けるようにリカバリーをしていきたい。次の舞台のメキシコでかなり暑くなると思うので、また難しい試合になるし、選手全員の力が必要になると思うので、チームとして前を向いてやっていきたい」