ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表がオランダと２―２で引き分けたことを速報した。

番組では、東京・渋谷のスクランブル交差点周辺から篠原梨菜アナウンサーが生中継した。

中継中に大勢の人々が交差点の中央で立ち止まり歓声をあげた。篠原アナは「スクランブル交差点、今、信号が青になったんですが、たくさんのサポーターの皆さんが集まっています。ちょっと安全には注意していただきたいところなんですが」とリポートした。

騒然とした渋谷の光景にスタジオで総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「篠原さん、代表して注意して」と呼び掛けると、篠原アナは「みなさん、赤になるので…赤になるので…ハチ公広場の方に移動してください！」と呼び掛け「みなさん、こっちこっち！」と連呼した。

安住アナは「がんばって！ＤＪ篠原」と声をかけていた。