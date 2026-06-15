コースでしかできないロングパットの練習を積極的にしたほうがいい理由とは！？【桑田泉のクォーター理論 基本編/ゴルフ】

コースでしかできないとはロングパットの練習を積極的にしたほうがいい理由

ロングパット練習法~ロングパットの練習はコースでしかできない

【注目ポイント】

● ショートパットは練習場やマットでもまだ練習可能

● しかし、ロングパットの練習は、長い距離を打てるコースでしかできない。目から入る情報を振り幅に置き換える作業や、芝の上での転がりや傾斜などに慣れることを総合してできるのは、コースだけである

● コースに行くとドライビングレンジには長居するのに、練習グリーンには短い時間しか行かない人が多いが、それほどもったいないことはない

● 練習グリーンにコインは不要。しかも、ラウンド後の練習グリーンは貸し切り状態の場合が多いのだから、もっと利用すべし！

いろいろな位置のカップにポンポン転がしてみる

練習グリーンにはたくさんのカップが切られているから、3球あれば、1球ずつ違うカップに向かってポンポン転がしてみる。その結果を見て、「あ、自分の感覚より速いな」、「遅いな」というように、感覚と実際の転がりのズレがわかってきます

出典：『クォーター理論 基本編』著/桑田泉