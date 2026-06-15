今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月15日（月）〜6月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月15日（月）〜6月21日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、自分とじっくり向き合うタイミング。悩みや不安を客観的に捉えて、解決できるよう少しずつ行動すると良いでしょう。夕方に自然が多い場所に行って散歩すると、気持ちも穏やかになっていくようです。大切な人とは、心が前向きなときにゆっくり話すと◎
★ワンポイントアドバイス★
モヤモヤするときは、思いっきり、歌ったり、映画やドラマを観て泣いたりするとスッキリできそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蟹座（かに座）】
今週は、自分とじっくり向き合うタイミング。悩みや不安を客観的に捉えて、解決できるよう少しずつ行動すると良いでしょう。夕方に自然が多い場所に行って散歩すると、気持ちも穏やかになっていくようです。大切な人とは、心が前向きなときにゆっくり話すと◎
モヤモヤするときは、思いっきり、歌ったり、映画やドラマを観て泣いたりするとスッキリできそう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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