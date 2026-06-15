【英国】

ライトムーブ住宅価格（6月）08:01

予想 N/A 前回 1.2%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.3%（前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）18:00

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.5% 前回 -2.1%（前年比)



ユーロ圏貿易収支（4月）18:00

予想 N/A 前回 78.0億ユーロ（季調前)

予想 N/A 前回 35.0億ユーロ（季調済)



【カナダ】

住宅着工件数（5月）21:15

予想 25.4万件 前回 27.93万件（住宅着工件数)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）21:30

予想 12.0 前回 19.6（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



鉱工業生産指数（5月）22:15

予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)

予想 76.2% 前回 76.1%（設備稼働率)



NAHB住宅市場指数（6月）23:00

予想 36.0 前回 37.0（NAHB住宅市場指数)



※予定は変更することがあります

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