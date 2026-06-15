【英国】
ライトムーブ住宅価格（6月）08:01
予想　N/A　前回　1.2%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.3%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）18:00
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)　
予想　0.5%　前回　-2.1%（前年比)

ユーロ圏貿易収支（4月）18:00
予想　N/A　前回　78.0億ユーロ（季調前)　
予想　N/A　前回　35.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
住宅着工件数（5月）21:15　
予想　25.4万件　前回　27.93万件（住宅着工件数)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）21:30
予想　12.0　前回　19.6（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

鉱工業生産指数（5月）22:15　
予想　0.3%　前回　0.7%（前月比)
予想　76.2%　前回　76.1%（設備稼働率)

NAHB住宅市場指数（6月）23:00
予想　36.0　前回　37.0（NAHB住宅市場指数)

※予定は変更することがあります