◇インターリーグ ドジャース4―6Wソックス（2026年6月14日 シカゴ）

ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地でのホワイトソックス戦に敗れ、5月8日〜10日（同9日〜11日）のブレーブス3連戦以来、10カードぶりの負け越しを喫した。先発のエメ・シーハン投手（26）は6回に相手打線に捕まり、5回0/3を4安打3失点で降板。今季4敗目を喫した。

初回から安定して回を重ね、5回まで許した安打はわずかに1本。毎回の8三振を奪うなど、完璧な投球を披露した。快調なペースが一変したのは5回だ。先頭のアントナッチに同点ソロを許すと、無死二塁からベニンテンディに勝ち越し二塁打を許し、この時点で交代を告げられた。

右腕は「序盤はかなり良い感覚でした。でも終盤にかけては同じような感じになってしまって、そこはかなり悔しいです」と唇をかみ「正直、これ以上細かく見返すつもりはないですが、全体的にはいい球をしっかり投げられていた感覚はありましたし、フィーリングも悪くなかったです」と振り返った。

打順が3巡目に入ってから、相手打線に捕まった。「高めを狙っていたんですが、ゾーンに残ってしまった球もありましたね」と課題を口にした。