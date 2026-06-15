「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。敗戦危機だったが、後半４４分に鎌田大地が同点弾。グループ最大の難敵相手に値千金の勝ち点１を手にし、悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。１８年の就任以降、森保ジャパンの対欧州不敗神話も８勝２分けとなり継続となった。日本は２０日に１次リーグ第２戦でチュニジアと対戦する。

一時同点となるゴールをたたき込んだ中村敬斗は「初戦勝ち点１取れたのと強豪相手にとれたのは自信になる。２回おいつけたのはチームとして自信になる。大きな勝ち点１」と充実した表情で振り返った。得点シーンについては「（久保と）左サイドで２人で崩して、パスがくるとわかっていた。ファーに打つ振りしてニア。イメージしてた。狙い通り」とうなずいた。２３年のエルサルバドル戦での代表初ゴールも久保のアシストだったことを振り返り、「感謝してます」と笑顔で語った。２０日のチュニジア戦に向けて「チュニジア戦は全然違う試合になる」と見据えた。