「そんな旦那、捨てちゃえば？」同僚に忠告され、離婚を考えた話
今回は、同僚に忠告され離婚を考えたエピソードを紹介します。
「うちの夫ってそんなにやばいんだ…」
「うちは共働きですが、夫は家事をしないし、モラハラ発言もひどいです。この前娘のインフルエンザが私にうつり、高熱でしんどかったのですが、夫は『家にいるのに料理しないなんて最低だ！』と暴言を吐き、フラフラの状態で料理しました。さらに作った料理をけなされました。
インフルエンザから回復した後、その話を職場の同僚たちにしたのですが、『旦那、かなり最低だね』『だったら旦那が料理すればいい話だよね』などと言われ、『うちの夫ってそんなにやばいんだ……』と気づきました。
さらに同僚には『そんな旦那、捨てちゃえば？』とも言われ、離婚を考えました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年2月）
▽ これまで夫にイラつくことがあっても、「まぁこんなものだよね」「夫婦なんだから仕方ないよね」と思っていたそうですが、周りから見たら、かなりひどい夫だったということですね……。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。