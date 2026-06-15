今回は、同僚に忠告され離婚を考えたエピソードを紹介します。

「うちの夫ってそんなにやばいんだ…」

「うちは共働きですが、夫は家事をしないし、モラハラ発言もひどいです。この前娘のインフルエンザが私にうつり、高熱でしんどかったのですが、夫は『家にいるのに料理しないなんて最低だ！』と暴言を吐き、フラフラの状態で料理しました。さらに作った料理をけなされました。

インフルエンザから回復した後、その話を職場の同僚たちにしたのですが、『旦那、かなり最低だね』『だったら旦那が料理すればいい話だよね』などと言われ、『うちの夫ってそんなにやばいんだ……』と気づきました。

さらに同僚には『そんな旦那、捨てちゃえば？』とも言われ、離婚を考えました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ これまで夫にイラつくことがあっても、「まぁこんなものだよね」「夫婦なんだから仕方ないよね」と思っていたそうですが、周りから見たら、かなりひどい夫だったということですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。