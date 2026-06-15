開催：2026.6.15

会場：ラスベガス・ボールパーク

結果：[アスレチックス] 9 - 23 [ロッキーズ]

MLBの試合が15日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとロッキーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。

1回表、4番 ハンター・グッドマン 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでロッキーズ得点 ATH 0-2 COL

1回裏、3番 タイラー・ソダーストロム 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 1-2 COL、4番 カルロス・コルテス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 3-2 COL、7番 マックス・マンシー 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでアスレチックス得点 ATH 4-2 COL

2回表、8番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 ATH 4-3 COL、1番 ウィリー・カストロ 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 ATH 4-5 COL

2回裏、2番 ニック・カーツ 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 5-5 COL

4回表、7番 カイル・キャロス 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 ATH 5-6 COL、8番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 ATH 5-8 COL

4回裏、2番 ニック・カーツ 初球を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでアスレチックス得点 ATH 6-8 COL

5回表、4番 ハンター・グッドマン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 ATH 6-9 COL、7番 カイル・キャロス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 ATH 6-10 COL、8番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 ATH 6-11 COL、9番 ブラクストン・フルフォード 2球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 ATH 6-12 COL、1番 ウィリー・カストロ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 ATH 6-13 COL、2番 タイラー・フリーマン 初球を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでロッキーズ得点 ATH 6-14 COL

5回裏、7番 マックス・マンシー 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 8-14 COL

7回表、2番 タイラー・フリーマン 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 ATH 8-15 COL、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでロッキーズ得点 ATH 8-16 COL、4番 ハンター・グッドマン 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 ATH 8-17 COL、5番 エセキエル・トーバー 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 ATH 8-18 COL

7回裏、3番 タイラー・ソダーストロム 6球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 9-18 COL

8回表、1番 ウィリー・カストロ 8球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでロッキーズ得点 ATH 9-22 COL、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 ATH 9-23 COL

試合は9対23でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズの菅野智之で、ここまで7勝4敗0S。負け投手はアスレチックスのジェフリー・スプリングスで、ここまで3勝7敗0S。ロッキーズのカステジャノにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で5.0回を投げ、9安打（1本塁打）、8失点、2奪三振、防御率は4.79となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 07:36:20 更新