1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2のドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場。後半途中出場の選手が活躍し、「ジョーカーが見つかった」と喜んだ。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制すると、7分後に日本は中村敬斗のゴールで同点に追いついた。

後半19分に勝ち越しを許したが、後半途中出場の伊東純也、小川航基らが躍動。後半43分の同点ゴールは伊東が得たコーナーキック、そして小川のヘディングから生まれた。

貴重な勝ち点1を獲得した試合後、本田は「ジョーカーが見つかりましたねぇ。伊東さん、あと小川さん。前の2人のジョーカーが見つかったのは嬉しいですねぇ」と喜んだ。

ただ、久保建英が左膝を痛めたとみられ、途中交代。本田は「タケ（久保）の膝がちょっと気になりますね。タケが怪我していたら伊東さんがジョーカーじゃなくなってスタメンでみたいなことになると、今度誰がジョーカーになるんだって話になるんで」と案じていた。



（THE ANSWER編集部）