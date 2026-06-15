◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２ー２オランダ（１４日、ダラス競技場）

元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの中継解説を務めた。前回２２年カタール大会で数々の“名言”を残した本田節は今回も健在。「あまり目立たないようにしようと思っている。選手たちに目立ってもらって、おもしろがってもらえるように」と話していたが、伊東純也と審判に対し「なにやってんねん、お前。イエローや」と怒り、オランダ選手に対しても「マジうざい」など言いたい放題。Ｘのトレンドワードに「本田圭佑」がランクインするなど、すっかり話題をさらった。

【主な本田発言】

◆勝利に必要なこと 「普通の活躍じゃダメ。想像を超えるサプライズを起こさないと」

◆解説席で困惑 「（ピッチが）遠い。ぜんっぜん見えない！」「解説するシステムがあるのですが、使い方が何一つ分かりません」

◆オランダＭＦガクポに驚き 「なんすか？こいつ。１１番。めっちゃウザいんすよ。ここで守備の負担かかってますねぇ」（身長１９３センチと知り）「え！ヤバ！１９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ。（警戒度は）１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ。（４は？）デヨング、それかマレン」 フラフェンベルクにも「あの８番マジうざい」

◆序盤、守備に追われる展開に記憶がよみがえる 「我慢しよう、２０２２年と一緒やぞ。ドイツ戦と。なんか色々思い出してきた」

◆オランダの右サイド守備 「こっち緩い。分かります？ここめっちゃ緩い。（ボールを）持っても中村さん嫌な感じしないもん」「ほら、これこれ、この守備２２番やねん。やっぱ２２、穴やから」

◆飲水タイム 「なんすか、これ？」

◆オランダの高さ 「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」

◆オランダ３４歳ＤＦファンダイクが劣化？ 「ファンダイクも落ちてない？対応ちょっと。こんなシンプルな動き出しでこんな決定機作らせてくれたっけ？」

◆試合中に止まらない指示 「もう１人いっとけよ、大丈夫？１人で」「左やって」「いきすぎんな、守備から、守備から」「ジャパン、カモン」「ナイスタッコー！」「最後、集中、喋りながら、喋りながら」「１９５（センチ）のとこ上げたらあかんて！」「デヨングだけもうちょっと寄せとけって」「取れる、取れる」「戻れ！ファウルすんな！」「逆見ろ」「ザイオンさん蹴るの早いなちょっと」

◆ＶＡＲ後も不満タラタラ 「ファウルないんですか。押した気がする」「ファンダイク押してる！あかんやん、これ。ファウル。押してるけど（ファウル）ならないなら、うまく押してるってこと。渡辺さんの体、ばーんいってたもん」

◆日本の２点目を喜ぶ 「イエス、イエス、イエス、イエス、イエース！（実況アナウンサーとハイタッチ）オランダ疲れてるから。いこう！点取ってデパイとか出して調子乗ってるから」

◆審判にもクレーム 「審判ちゃんとファンダイク見とけ！」「ラインズマン、上げんの遅いて」 後半４５分、伊東純也にぶつかった主審に「なにやってんねん、お前。イエローや」

◆日本ベンチを見て 「あれ（遠藤）航のユニホーム？」「コーチ陣レジェンドいすぎでしょ」

◆ボランチの運動量を絶賛 「よう走りますねぇ、鎌田さんも佐野さんも」