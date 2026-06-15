◆米大リーグ アスレチックス―ロッキーズ（１４日、米ネバダ州ラスベガス＝ラスベガスボールパーク）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１４日（日本時間１５日）、米ラスベガスで行われたアスレチックス戦に先発し、５回９７球で９安打を浴び、メジャー移籍後ワーストの８失点だったが、ロッキーズ球団史上最多の２３得点と援護に恵まれて自身３連勝となる７勝目（４敗）をつかんだ。日本人メジャーリーガーが８失点しながら勝利投手になるのは史上初の珍事となった。

１回表にロッキーズはバッテリーを組むグッドマンの１９号２ランで先制。リードをもらった菅野だが、無死一、二塁からソダーストロムに右中間へ適時二塁打、コルテスに右前へ２点適時打を浴びて逆転を許すなど初回だけで４点を失った。５―４で再び１点のリードとなった２回も、カーツに左中間へ適時二塁打を浴びてまたしても追いつかれた。

同点の３回は３者凡退。８―５となった４回は１死二、三塁でカーツの一ゴロで１点を失ったが、なんとか踏ん張ってリードを守った。５回表にはロッキーズ打線が６得点。１４―６とリードを広げた。８点リードの５回は、１死から野手の間にポトリと落ちる不運な二塁打を許し、２死三塁でマンシーに３号２ランを浴びた。それでも続くマクニールを左飛に打ち取って７勝目の権利をつかんで降板した。

これまで日本人メジャーリーガーで７失点しながら勝利投手になったのはメジャーで７失点しながら勝利投手となったのは、ドジャース・野茂英雄（９７年８月１日、対カブス）、レッドソックス・松坂大輔（０７年９月３日、対ブルージェイズ）、オリオールズ・上原浩治（０９年４月１３日、対レンジャーズ）、オリオールズ・菅野智之（２５年６月２７日、対レイズ）の４度あった。昨年菅野が７失点勝利をつかんだ際には「長い野球人生でこれだけ点数を取られて勝ちが付いたのは、おそらく初めて」と話していたが、８失点勝利は日本人史上初の珍事となった。

ロッキーズ打線は菅野の降板後も攻撃の手を緩めることなく、１９９３年の球団創設から３４年目で史上最多となる２３得点。１番のカストロは２本塁打を放つなど６打数４安打７打点、４番のグッドマンも２本塁打で６打数５安打４打点と大暴れ。６本塁打など２４安打、２３得点の歴史的猛攻を見せて、菅野の勝利をたぐり寄せた。

この日は、アスレチックス傘下マイナー３Ａ「ラスベガス・アビエイターズ」の本拠地球場での試合。アスレチックスが２８年から本拠地をラスベガスに移転することを予定しているため、８〜１０日（同９〜１１日）のブルワーズ３連戦、１２〜１４日（同１３〜１５日）のロッキーズ３連戦をラスベガスの同球場で開催し、菅野がマウンドに立った。試合開始時の気温が３８度という暑さで、現地放送の試合中のリポートの一部は球場内のプールの中からも行われるほどだった。

今季ロッキーズに加入した菅野は、この試合が１４試合目の登板。７勝４敗、防御率４・７９となり、地区最下位のチームの中で奮闘している。前回登板の９日（同１０日）の本拠地・カブス戦では６回途中６安打３失点で６勝目をつかんでいた。