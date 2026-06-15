W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。1-2とビハインドの後半、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たり、そのままゴール。2-2で、格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1を掴んだ。

まさかの“ダブルヘッド弾”で追いつき、ドローに持ち込んだ。

1点を追いかける日本。歓喜のシーンは後半44分だ。小川がヘディングシュートを放ったが、その前にいた鎌田の頭にボールが直撃。これがそのままゴールネットを揺らし、同点になった。

強豪オランダ相手の奇跡。オランダは呆然と立ち尽くし、日本選手、サポーターは歓喜を爆発させた。

リバプールの名DF、ファンダイクに競り勝った小川のヘディング。これが結果的にアシストになった。得点は鎌田についた。

決定的瞬間をとらえた写真からもわかるように、狙ったものではないだろう。ただ、そこにいたことで、W杯の得点という鎌田のキャリアにもチームにも大きな1点が生まれた。

試合はそのまま終了。2-2の引き分けで、勝ち点1を手にした日本は次戦チュニジアと激突する。



（THE ANSWER編集部）