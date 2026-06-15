1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突した。NHKの地上波中継の解説に元日本代表の本田圭佑が登場。後半43分の同点ゴールを予言すると、ファンに衝撃が走った。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制すると、7分後に日本は中村敬斗のゴールで同点に追いついた。

後半19分に勝ち越しを許した。終盤は日本が押し込む展開。右コーナーキックを獲得すると、本田は「そろそろいける気がする」と口にした。その5秒後、鎌田が値千金の同点ゴールを決めた。

本田の予言にはX上のファンも驚きを隠せない。「めっちゃ当たっててすごい笑」「本田さんの予言はなんなんや？神か？」「本田がそろそろいける気がする発言で速攻点取るの予言者だわw」「本田の予言えぐい笑」「本田が行ける気がするって予言してからのゴール震えた」「本田さんの予言に鳥肌たった〜」などの声が上がった。

試合は2-2で終了。厳しい状況から2度追いついた日本が、勝ち点1を獲得した。



（THE ANSWER編集部）