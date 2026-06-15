大大大大大当たりーーーーッ♡【セブン-イレブン】集めたくなるキュートさ！「ディズニー一番くじ」

ディズニーキャラクターが勢揃いした「一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination」が、可愛すぎると話題を集めています。“ハズレなし”で楽しめ、10個の賞に加えてダブルチャンスキャンペーンも用意されるなど、ラインナップの充実度も魅力。今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんが【セブン-イレブン】でGETした注目アイテムをご紹介します。

特別感たっぷりで自慢したくなる！

「光に当たるとキラッと輝いて本当に可愛い」と、レポーターHaruさんが紹介するのは、SP賞の「Disney スペシャルポスター」。光沢感と高級感のあるポスターで2種類から選ぶことができます。ミッキー & ミニー、ラプンツェルやアリエルなど人気キャラクターが華やかに描かれていてインパクトもバッチリです。

一緒にお出かけしたくなる！

バッグやポーチ、鍵に付けて持ち歩ける「ミニフィギュアチャーム ～Friends～」はE賞。おちゃめな表情をしたデイジーは、「360度どこからみても可愛い！」とレポーターHaruさんもお気に入りの様子。他にも、ドナルドダックやチップとデールなど全5種類があり、好きなキャラクターを選べるのも嬉しいポイント。チャームの高さは約4cmです。

便利でおしゃれ

F賞「〈ミッキー & フレンズ〉ラバーCollection」は、キャラクターも仕様も違う便利アイテムが全10種類。ミッキーとミニーのコースター、ミニーの前髪クリップの他にも、傘やペットボトルの取り間違い防止に活躍するマーカーチャーム、ケーブルやコードを束ねる際に使えるラバータイなどが揃っています。こちらも希望のアイテムを選べます。

さり気なさが大人可愛さを格上げ

全10種類のうち、どれが当たるか分からないワクワク感も推しポイント！ キャラクターのイニシャルとモチーフを組み合わせた「チャームCollection」はH賞。高さ約5㎝とファッションのアクセントになるサイズ感です。

数量限定のため、気になる人は早めに「一番くじ」をチェックして！

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writer：Reco.N