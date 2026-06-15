「絶対に2失点目しなければ絶対追いつける」と失点後も焦れずにプレー

「技術とか戦術とか関係なく、メンタリティー的に非常に成熟したチームになっている」。

現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のオランダ代表戦後、取材に応じた日本代表MF堂安律は、タフなゲームを戦い抜いたチームの精神的な成長に強い手応えをにじませた。準備したことを全て話し合い、失点したあとも焦れずにやれた戦いぶりに「かなり手応えのある勝ち点1だった」と振り返った。

試合前から準備していた約束事として、失点したあとや得点したあとにピッチ上で集まることを決めていたと言い、失点直後にも円陣を組んでチームのすり合わせを行った。堂安は「2点目（2点差）にならないことが非常に大事。2点目にならなければ、最後の5分で必ず相手チームはメンタリティー的に引くので、押し込める時間があるというのはカタールの時から分かっていたこと」と明かす。円陣では「絶対に2失点目しなければ、絶対追いつけるというみんなの感覚があった」と、リスクを負わずに焦れず戦う意思統一をしてプラン通りに試合を進めた。

かつてのチームメイトが多く在籍するオランダを相手に、守備的に追われる時間が多い我慢比べのゲームを強いられた。その厳しい展開の中で堂安は、前線で奔走した久保建英と前田大然の献身的なプレーを高く評価した。「シャドーのタケと大然の頑張りが、今日は彼ら2人がなければおそらくもっとやられていた。彼ら2人が本当に僕的には影のMVPだと思う」と称賛。自身が縦を切り、中へ誘導したところを久保がケアする守備対応は練習通りだったと言い、「素晴らしい働きをしてくれた」と称えた。押し込まれた際の守備についても「どの想定が来ても準備はしてるので、このチームは本当に崩れることはない」と強い自信を口にする。

今大会は離脱した遠藤航に代わってキャプテンマークを巻いて臨んでいる。その重責について「このキャプテンマークは、キャプテンは、まあ遠藤航のもの」と強調し、重く考えすぎずに今できることに集中している。周囲を見渡せば麻也君、板倉滉、長友（佑都）さん、名波（浩）さん、長谷部（誠）クン、シュン（中村俊輔）さんらの存在を挙げ、「自分がそういう立場でやらせてもらっているのは恐縮というか非常にハッピーなこと。すごいポジティブなエネルギーで試合に臨もうと思うし、すべてを出し切るつもりでやっていた」と胸中を明かした。

チームの離脱者があり、難しい状況の中で迎えたオランダ戦だったが、選手たちがワールドカップへの覚悟を話し合って準備した成果がピッチ上で証明された。強豪クラブでプレーする選手たちの攻撃の強さを認めつつも、その守備の隙を「そこが1つの狙い目。日本代表ではそれが許されないので、優勝するチャンスは十分にある」と語った堂安。「見ているみんなも緊張したと思いますけど、本当に最高ですね、本当にこの大会は」とワールドカップの舞台を噛み締め、すべてを出し切る決意で次なる戦いを見据えている。（FOOTBALL ZONE編集部）