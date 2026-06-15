「今日見てもらえればレベルの違うベンチの熱さだったと思う」

日本代表は現地時間6月14日、アメリカのテキサス州ダラスで行われた北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

出番のなかったDF長友佑都は試合後、「最終的に引き分けに持ち込んで勝ち点1取れたのは良かった。日本人の魂を見せられたと思います」と激闘を振り返った。

強豪オランダを相手に、日本は2度のリードを許す苦しい展開となった。後半立ち上がりに先制され、一度は同点に追いついた直後にも勝ち越しゴールを奪われたが、後半途中から出場したFW小川航基が同点ゴールを挙げて執念のドローに持ち込んだ 。長友はピッチの外から声を枯らし、戦うイレブンを鼓舞し続けた。

この日のチームの戦いぶりについて、長友は「ベンチのメンバーも一緒に死ぬ気で戦うぞと言っていた」と明かした。「声もガラガラ、出た選手も出られない選手も一つになって戦った結果、こうやって追い付いて勝ち点1をもってこれた」と語り、チーム全員でつかみ取った勝ち点であることを強調した。

劣勢を跳ね返した背景には、ピッチ外の選手も含めた強固な一体感があった。長友は「非常に団結しています。これはベンチの雰囲気を見れば、そのチームがどんな団結力をもっているか分かると思う」とチームの現状に自信を示し、「今日見てもらえればレベルの違うベンチの熱さだったと思う」と確かな手応えを口にした。

自身はピッチに立たなかったものの、「局面で対人バチバチ戦って、魂あふれるパフォーマンスを皆さんに見せたいので楽しみにしてください。見せますよ」と自らの出番に向けて意欲を示した。次戦へ向けては「勝つだけ。次しっかり勝ってグループリーグ突破を決めたい」と言葉に力を込めた。（FOOTBALL ZONE編集部）