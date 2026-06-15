左サイドで先発出場し、後半12分に同点ゴールをマーク

日本代表MF中村敬斗は現地時間6月14日、アメリカのテキサス州ダラスで行われた北中米W杯の初戦オランダ戦に先発出場し、同点弾をマーク。

2-2で引き分けに貢献した。W杯初出場でゴールを決めた中村は「強豪相手の勝ち点1は自身になると思う」と手応えを口にした。

1点ビハインドで迎えた後半12分、左サイドまで進出したMF久保建英がボールをキープすると、中村へマイナスのパスを送る。中央へカットインした中村は、対面したDFデンゼル・ダンフリースの股下を通す右足シュートを決めた。中村にとって今大会がW杯初出場であり、これがデビュー戦での同点ゴールとなった。

この同点ゴールについて、中村は「左サイドで久保選手と2人で崩して、パスをくれるのは分かっていた」と振り返る。相手との駆け引きについても「ファーに打つフリをしてニアというのはもらう前からイメージできていたので、狙い通りのゴールだったと思います」と明かした。

日本は後半19分に再びリードを許したものの、終盤に同点に追いつき2-2のドローに持ち込んだ 。強豪相手に2度ビハインドを背負いながら追いつく粘り強さを見せた展開に、中村は「2回ともビハインドを追いつけたのはこれから戦っていくうえで大きな自信になったと思います」と前を向いた。

次戦はグループリーグ突破に向けてチュニジア代表との対戦を控える 。中村は「またチュニジア戦は全然違った試合になると思うので、準備する必要があると思います」と語り「今日は勝ち点1を取れて良かったと思います」と強豪相手の結果を前向きに捉える言葉で締めくくった。（FOOTBALL ZONE編集部）