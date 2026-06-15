材料の高騰やスタッフの高齢化などのため閉店する店も少なくない。しかし王道だけでなく席を設けながらも志は立ち食い、さらにはアイデアで勝負といった新店も登場している。まずは、心と胃に希望を与えてくれるそんな新店から紹介します。今日はいつもの店をやめて、こちらのお店で一杯はいかがですか？

日本の蕎麦＋ミャンマーの味＝新たな美味！『そば・うどん 芽衣や』＠小岩

2025年12月にオープンし、早くも立ち食いマニアに注目のお店。

メニューを見ると「ミャンマー風揚げ豆腐」なる耳慣れぬトッピングが。それもそのはず、この『芽衣や』、都内の立ち食い蕎麦店で研鑽を積んだミャンマー出身の店長が立ち上げたお店なのだ。

ミャンマー風揚げ豆腐そば550円（そば400円＋ミャンマー風揚げ豆腐150円）

『そば・うどん 芽衣や』ミャンマー風揚げ豆腐そば 550円（そば 400円＋ミャンマー風揚げ豆腐 150円） 午前6〜11時は、ご飯・麺・天ぷらorトッピング一種・卵（茹で・温玉・生からヒトツ）で500 円の『朝だけのお得セット』も。お得が過ぎる

その「ミャンマー風揚げ豆腐」、日本の揚げ豆腐と似てはいるが、独特のホロッとした食感で、隠し包丁から染みた甘じょっぱい蕎麦ダシと不思議なほどマッチする。

「小海老かき揚げ」（200円）も実はミャンマー風。大量の川エビを薄衣で揚げたサクサクカリカリが絶好調な逸品だ。

もちろん一般的な天ぷらも豊富。一番人気は「イカゲソ」で、特大（！）もあり。蕎麦は普通と太麺から選べる心憎さだ。

『そば・うどん 芽衣や』オーナー メイさん

オーナー：メイさん「テイクアウトはダシを別容器でもOK」

『そば・うどん 芽衣や』

［店名］『そば・うどん 芽衣や』

［住所］東京都江戸川区南小岩8-14-7第2杉浦ビルディング1階

［電話］03-5889-9545

［営業時間］6時〜23時（金・土は〜翌1時、日：〜22時）

［休日］無休

［交通］JR総武線小岩駅ショッピングセンター口から徒歩1分

見た目のかわいさ以上に大満足の実力派！『たぬきは飲み物。』＠東池袋

たぬきの器の”映え”に目が行きがちだが、どうして蕎麦も刮目ものなのだ。

まずは麺。ワシワシと噛み応えある自家製の太麺は噛むほどに旨い。それに絡むツユには自家製ラー油が少々垂らされており、そしてわさびも溶き絡めれば……どれかが突出することなく見事に調和した味わい。

たぬきそば（M）890円＋肉盛300円

『たぬきは飲み物。』たぬきそば（M） 890円＋肉盛 300円 薄めの甘辛さで煮付けた豚バラ＆玉ねぎがのる

そこに天かすがコクと甘みを。うずらの卵が辛みと香りと色合いを。そしてナルトが見目を加え、さらなる美味の重なりを楽しませてくれる。素直に旨い。

Mサイズで茹で上がり400g、LLともなれば600g！と迫力のボリュームもうれしい。と聞くと男性客でごった返す印象だが、意外に女性のひとり客も多いのだという。

「旨い」を求めた自由な発想から生まれた一杯が、立ち食い蕎麦界に新しい風をもたらしそうだ。

『たぬきは飲み物。』店長 石垣択巳さん

店長：石垣択巳さん「月替わりメニューも用意してます」

『たぬきは飲み物。』

［店名］『たぬきは飲み物。』

［住所］東京都豊島区東池袋1-23-12

［電話］非公開

［営業時間］11時〜15時45分、17時半〜20時45分

［休日］無休

［交通］地下鉄有楽町線東池袋駅1番出口から徒歩5分

※価格はすべて2026年3月31日現在のものになります

地域に愛される味を目指して『立ち食い蕎麦 TGS622』＠新高島平

麺こそ茹でと冷凍を使用するが、ツユはカツオ節専門店のもの。卵は「真っ赤卵」、野菜の一部も茨城などからこだわって仕入れたものを使用する。ひと口啜れば、定番の味わいの中に”むむこれは！”と唸る味があるのだ。

なかでも鴨肉の燻製を使った「あえそば」は、まずはその鴨をアテに酒を楽しむ。ほろ酔ったところで麺・ツユ・卵をかき混ぜて頬張れば、どこかカルボナーラを思わせるおいしさ。

あえそば550円

『立ち食い蕎麦 TGS622』あえそば 550円 鴨肉に振った胡椒が心地よく、カルボ化の立役者でもある

2025年8月の開店ながら、早朝は近隣で働く方、昼は住民、夜は仕事帰りの方たちが足を運び、地域の憩いの食堂として愛され始めている。

『立ち食い蕎麦 TGS622』店長 矢口英治さん

店長：矢口英治さん「朝5時から元気に営業してます！」

『立ち食い蕎麦 TGS622』

［店名］『立ち食い蕎麦 TGS622』

［住所］東京都板橋区高島平6-2-2

［電話］03-6904-1571

［営業時間］5時〜20時

［休日］日・祝

［交通］都営三田線新高島平駅から徒歩1分

ワシワシ麺の新星は超個性派『立ち食い蕎麦 噛む。』＠神保町

コロナで蕎麦屋が減っていた神保町は、昨今新店ラッシュ。また一軒、個性的な店が誕生した。

店名の由来でもあるシコシコワシワシの極太麺は、長野県伊那市の製麺所で山芋を練り込んだ特製品。

「麺を切る刃はうどん用です」（取締役・種田優樹さん）という迫力だ。

ツユはカツオベースの混合節のダシに、たまり醤油など2種の醤油と自家製ラー油にすだち酢を搾ったオリジナルの布陣だ。

牛肉つけ蕎麦780円

『立ち食い蕎麦 噛む。』牛肉つけ蕎麦 780円 甘辛く味付けされた牛肉がどん！豚肉もある。フライドオニオンが歯応え、味の好アクセント

器も大きく、中盛りで400グラムあり他店の大盛りサイズ。

大元はお弁当屋さんを営んでおり、安くてお腹いっぱいになってという願いが伝わってくる。胃袋の味方だ。

『立ち食い蕎麦 噛む。』取締役 種田優樹さん

取締役：種田優樹さん「お腹いっぱいになってください」

『立ち食い蕎麦 噛む。』

［店名］『立ち食い蕎麦 噛む。』

［住所］東京都千代田区神田神保町2-48-1

［電話］03-5213-4163

［営業時間］10時〜15時、17時〜20時

［休日］日・祝

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A3出口、JR総武線水道橋駅東口から徒歩3分

手打ちからの転身で、他にないスタイルを切り開く『国産二八そば スタンド』＠新井薬師前

「市場帰りによく通いました」と笑う店主の立澤光太さんは、根っからの立ち食いファン。

とはいえ、2025年11月、約10年続けた手打ち蕎麦の店を、機械で製麺する現在の形の『二八スタンド』へ変えたのは意外だった。

その裏にあったのは、低価格で、蕎麦のおいしさをもっと多くの人に届けたいという、蕎麦職人としての思い。機械製麺ながら、国産の材料を使う二八蕎麦は、ツユも以前のまま。

天ぷらそば680円

『国産二八そば スタンド』天ぷらそば 680円 国産のカツオ節、調味料などを使ったツユは本格派。玉ねぎ、人参、ごぼう、干しエビが入ったかき揚げは、熱いツユに浸すと美味

「自分がやるなら、このスタイルに意味があると考えました」と立澤さん。

しかも『もり』は500円、中盛り無料と太っ腹。

立ち食いは気楽だし、小銭で満足できるし、あの少し下世話な感じも、実は嫌いじゃない。そんな立ち食いマインドと、蕎麦好きの心を満たすこの店に、立ち食いファンとしても、大きなエールを送りたくなる。

『国産二八そば スタンド』店主 立澤光太さん、いよりさん

店主：立澤光太さん、いよりさん「自分にしかできない立ち食い蕎麦をやりたい」

『国産二八そば スタンド』

［店名］『国産二八そば スタンド』

［住所］東京都中野区上高田3-38-11響SOU1階

［電話］03-3386-2919

［営業時間］11時〜15時、18時〜21時、日・祝：12時〜17時

［休日］月、最終日曜

［交通］西武新宿線新井薬師前駅南口より徒歩約3分

撮影／小澤晶子（芽衣や、噛む。）、谷内啓樹（たぬきは飲み物。）、浅沼ノア（TGS622、スタンド）取材／カーツさとう（芽衣や）、編集部（たぬきは飲み物。、TGS622）、岡本ジュン（スタンド）、輔老心（噛む。）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品立ち食い蕎麦の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】たぬきの器が可愛い 味も間違いなしの都内立ち食い蕎麦5店（34枚）