「日本がすげぇー！」オランダ相手に壮絶ドローを演じた森保ジャパンの“底力”に韓国メディアが仰天！「強豪にとっても一筋縄ではいかない相手だった」【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦し、２−２の壮絶ドローに終わった。
互いにチャンスを掴みながらも０−０で前半を終えると、後半にゲームは激しく動く。51分にＣＫの流れからファン・ダイクに頭で先制点を奪われた日本だったが、57分に中村敬斗が鮮やかな一撃で同点とする。しかし64分、サマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれて勝ち越されたが...。89分に途中出場の小川航基の強烈ヘッダーが鎌田大地に当たってゴールに吸い込まれ、ふたたびスコアをタイに戻したのだ。
この激闘を興味深くレポートしたのが韓国メディア『Xports News』だ。「日本がすげぇー！ オランダに２度突き放されるも２度追いつく不屈の粘りをみせた。日本は強豪オランダにとっても一筋縄ではいかない相手だったのだ」と評した。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
互いにチャンスを掴みながらも０−０で前半を終えると、後半にゲームは激しく動く。51分にＣＫの流れからファン・ダイクに頭で先制点を奪われた日本だったが、57分に中村敬斗が鮮やかな一撃で同点とする。しかし64分、サマービルに左足で豪快ミドルをねじ込まれて勝ち越されたが...。89分に途中出場の小川航基の強烈ヘッダーが鎌田大地に当たってゴールに吸い込まれ、ふたたびスコアをタイに戻したのだ。
グループＦは日本、オランダ、チュニジア、スウェーデンが同居。日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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