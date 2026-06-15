「よく追いついた…」「マジで欧州に負けない」日本代表、“世界８位”相手に劇的ドローでファン熱狂！「勝点1はデカイ」「勇気もらったわ」【W杯】
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。２−２でドロー決着となった。
森保ジャパンはFIFAランキング８位相手に、前半はスコアレスで終え、後半にフィルジル・ファン・ダイクの得点で先制を許したものの、57分に中村敬斗が鮮烈なミドルで同点弾をマーク。しかし64分に再び勝ち越された。
それでも終了間際、右CKから小川航基がヘディングシュートを決めて劇的な同点弾。強豪オランダとの激闘は２−２のドローに終わり、日本は貴重な勝点１を手にした。
この結果にSNS上ではファンから、「よく追いついた…」「見入り過ぎて疲れるな〜」「次の試合がもう楽しみ」「この勝点1はデカイ」「本田さんの解説が楽しすぎた」「マジで欧州に負けない日本代表やで」「勇気もらったわ」「ただただ久保が心配」といった声が上がった。
森保ジャパンは次戦、日本時間21日にグループステージ第２戦でチュニジアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
森保ジャパンはFIFAランキング８位相手に、前半はスコアレスで終え、後半にフィルジル・ファン・ダイクの得点で先制を許したものの、57分に中村敬斗が鮮烈なミドルで同点弾をマーク。しかし64分に再び勝ち越された。
それでも終了間際、右CKから小川航基がヘディングシュートを決めて劇的な同点弾。強豪オランダとの激闘は２−２のドローに終わり、日本は貴重な勝点１を手にした。
この結果にSNS上ではファンから、「よく追いついた…」「見入り過ぎて疲れるな〜」「次の試合がもう楽しみ」「この勝点1はデカイ」「本田さんの解説が楽しすぎた」「マジで欧州に負けない日本代表やで」「勇気もらったわ」「ただただ久保が心配」といった声が上がった。
森保ジャパンは次戦、日本時間21日にグループステージ第２戦でチュニジアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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