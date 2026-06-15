「負けなかったのが素晴らしい」“ズバズバ”本田解説が話題「11番がめっちゃうざい」「前田さんが僕はスタメンにならないと…」【W杯】

本田氏の思い切った解説が話題を呼んでいる(C)Getty Images

現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦、日本代表はオランダと対戦。同戦解説にサッカー元日本代表MF本田圭佑氏が解説として登場し、ズバズバ切り込み、ネット上で大きく反響を呼んでいる。

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戦前から注目が高まっていた試合を中継する『NHK』に解説として出演した本田氏はオランダ代表、右サイドで存在感を発揮したコディ・ガクポに対し「11番がめっちゃうざい」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」と相手のキーマンとなったガクポに警戒の姿勢を示した。

ほかにも日本代表のスタメンの印象を問われると「前田さんが僕はスタメンにならないと思っていた。スタメンになるということは守備をしっかりやっていきたいんだろうなと思います」とオランダ戦のスタメン意図を読み解くシーンもあった。

対オランダ代表との戦い方に関して前半戦では自分たちから見て左サイドにスキがあるとして「これ左やって！言っとくわ、左！」と中継席から絶叫しながら、“メッセージ”を送るシーンも。