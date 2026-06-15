森保ジャパンが“執念”の同点発進！中村、鎌田で2度のビハインドを追いつく　初戦はオランダに2−2ドロー【W杯】

一時同点となるゴールを決めた中村。キレのあるドリブルでオランダ守備陣に穴をあけた(C)Getty Images

森保ジャパンが及第点のスタートだ。

北中米ワールドカップ（W杯）F組の日本代表−オランダ代表が現地時間6月14日に行われ、2−2の引き分けに終わった。「今大会のダークホースの一角」と前評判の高かった森保ジャパンが同組最大のライバルと互角の戦いを演じ、悪くないスタートを切った。

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いつもどおりの3−4−2−1を採用した日本は、GKに不動の守護神・鈴木彩艶を起用。3バックには、谷口彰悟、渡辺剛、伊藤洋輝。2ボランチに鎌田大地と佐野海舟。両ウイングバックに堂安律、中村敬斗。2シャドーに久保建英、前田大然。1トップには上田綺世が入った。

日本は試合序盤、ハイプレスには行かず自陣にブロックを築いてカウンターを狙った。しかし、わずか3分で左サイドを起点に決定機を作られる。サイドの対応でコディ・ガクポの個人技に後手を踏み、中央にくさびを入れられてピンチを迎えた。これはGK鈴木彩艶がファインセーブで凌いだものの、その後もオランダにボールを保持される我慢の時間が続いた。

一方の攻撃面では、鎌田がリズムをコントロールし、左右への展開でチャンスを伺う。とりわけ、左サイドで中村にボールが入ると良い形が生まれた。28分には右へのサイドチェンジから中央にグラウンダーのクロスが入り、上田の落としを受けた中村から最後は伊藤がミドルシュートを放った。

それでも、次の決定機もオランダに生まれる。34分にセットプレーから決定的なヘディングシュートを食らうも、再びGK鈴木の好セーブでゴールを割らせなかった。

日本の前半最大の決定機は42分、右サイドのスペースに3バックの渡辺が抜け出してクロス。これをファーサイドで受けた中村がコントロールし、冷静にニアサイドを狙うが、惜しくもシュートは枠の外へ外れた。さらに44分には鎌田の縦パスで上田が最終ラインの裏を取って決定機を創出。ニア上を狙ったシュートは無念にも枠を捉えられなかったものの、1本の縦パスからチャンスを掴んだ日本の攻撃に、オランダの隙を突く鋭さが見えてきた。

0−0で迎えた後半の立ち上がりに、日本を悪夢が襲う。48分、セットプレーのセカンドボールを拾われ、再びクロスを上げられると、攻撃参加していたオランダのフィルジル・ファンダイクに頭で合わせられ、先制点を献上してしまったのだ。