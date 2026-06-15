森保ジャパンが“執念”の同点発進！中村、鎌田で2度のビハインドを追いつく 初戦はオランダに2−2ドロー【W杯】
一時同点となるゴールを決めた中村。キレのあるドリブルでオランダ守備陣に穴をあけた(C)Getty Images
森保ジャパンが及第点のスタートだ。
北中米ワールドカップ（W杯）F組の日本代表−オランダ代表が現地時間6月14日に行われ、2−2の引き分けに終わった。「今大会のダークホースの一角」と前評判の高かった森保ジャパンが同組最大のライバルと互角の戦いを演じ、悪くないスタートを切った。
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いつもどおりの3−4−2−1を採用した日本は、GKに不動の守護神・鈴木彩艶を起用。3バックには、谷口彰悟、渡辺剛、伊藤洋輝。2ボランチに鎌田大地と佐野海舟。両ウイングバックに堂安律、中村敬斗。2シャドーに久保建英、前田大然。1トップには上田綺世が入った。
日本は試合序盤、ハイプレスには行かず自陣にブロックを築いてカウンターを狙った。しかし、わずか3分で左サイドを起点に決定機を作られる。サイドの対応でコディ・ガクポの個人技に後手を踏み、中央にくさびを入れられてピンチを迎えた。これはGK鈴木彩艶がファインセーブで凌いだものの、その後もオランダにボールを保持される我慢の時間が続いた。
一方の攻撃面では、鎌田がリズムをコントロールし、左右への展開でチャンスを伺う。とりわけ、左サイドで中村にボールが入ると良い形が生まれた。28分には右へのサイドチェンジから中央にグラウンダーのクロスが入り、上田の落としを受けた中村から最後は伊藤がミドルシュートを放った。
それでも、次の決定機もオランダに生まれる。34分にセットプレーから決定的なヘディングシュートを食らうも、再びGK鈴木の好セーブでゴールを割らせなかった。
日本の前半最大の決定機は42分、右サイドのスペースに3バックの渡辺が抜け出してクロス。これをファーサイドで受けた中村がコントロールし、冷静にニアサイドを狙うが、惜しくもシュートは枠の外へ外れた。さらに44分には鎌田の縦パスで上田が最終ラインの裏を取って決定機を創出。ニア上を狙ったシュートは無念にも枠を捉えられなかったものの、1本の縦パスからチャンスを掴んだ日本の攻撃に、オランダの隙を突く鋭さが見えてきた。
0−0で迎えた後半の立ち上がりに、日本を悪夢が襲う。48分、セットプレーのセカンドボールを拾われ、再びクロスを上げられると、攻撃参加していたオランダのフィルジル・ファンダイクに頭で合わせられ、先制点を献上してしまったのだ。
しかし、日本はこれに怯まない。直後の57分、左サイドでボールをキープした久保から、中央に侵入した中村へ。W杯初出場の25歳がDFを外して右足を振りぬくと、ニアへ飛んだボールがGKの指先をかすめ、オランダのゴールネットに突き刺さった。
これで一気にテンションが上がった試合は、怒涛の展開に。64分にオランダがクリセンシオ・サマーフィルのゴールで勝ち越しに成功すると、日本も久保のミドルや中村の突破で同点弾を狙う。日本は、前田やアクシデントでプレーできなくなった久保らを下げて、小川航基、伊東純也ら攻撃的なタレントを投入。前線に厚みを持たせ、積極的にクロスを上げて同点弾を狙った。
さらに83分には塩貝健人を投入。攻撃の圧力を強めるも、なかなか1点が遠い。再三にわたって右サイドからの侵入を試みるも、最後は身体を張ったオランダの守備に阻まれる。
それでも闘志を失わなかった日本は89分。ついに、ゴールをこじ開ける。押し込んで奪った右CKに小川が頭で合わせると、鎌田に当たってオランダゴールを揺らした。アディショナルタイムの6分間も集中を切らさなかった日本は、続けてオランダを押し込みつつ、そのまま試合は終了。2−2で試合を終わらせた。
長く代表チームを支えた南野拓実、三笘薫の怪我による不参加や、大会直前での遠藤航の離脱といったアクシデントを乗り越え、大事な初戦に挑んだ日本代表。グループ最大のライバルと勝点1を分け合う結果となったが、ここからさらに加速していきたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]