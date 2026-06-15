【独占入手】自民党清和会「裏金事件」に新たな大問題が！巨大犯罪を矮小化するために作られた決定的証拠文書

裏金事件はなぜ単なる「収支報告書のミス」で片付けられたのか……。東京地検のストーリーに合わせた後付けの証拠作り、その決定的な文書を手に入れた！

裏金事件における検察側の「捜査の欠陥」

櫛で整えられた頭髪が、実直そうな人柄を物語っていた。黒い法服やダークスーツ姿ばかりの法廷で、78歳（当時）になるという男性の真っ白な髪色が目を引いた。

3月に結審した自民党の大野泰正元参院議員の裁判（6月23日に東京地裁で判決）。大野氏は約5154万円の裏金を作ったとされ、元政策秘書とともに東京地検特捜部によって政治資金規正法違反で起訴された、裏金議員である。

'25年9月の法廷で証人尋問に臨んだのが、この白髪の男性だった。男性は、大野氏が所属していた派閥、清和政策研究会（旧安倍派。'25年6月に解散）の事務局長だった。

自身も裏金事件の被疑者となった事務局長は、当初から容疑を認めていた（'24年9月に同法違反で有罪判決）。そのため立件前の捜査段階から、検察に協力していたとされる。

その事務局長が、大野氏の裁判において、弁護人質問に答えるかたちで次のような一言を残している。

「まあ、示唆です」

この言葉には、裏金事件における検察側の「捜査の欠陥」が凝縮されていた―。

「実は検察側は捜査の終盤で、裏金議員側に『確認書』と呼ばれる書面を書かせていた。その作成作業を担ったのが事務局長でした。彼は法廷で、その確認書について問われ『検察の示唆で作った』という趣旨の証言をしたのです」（傍聴人）

裏金事件の構図

発覚当初、議員による脱税や、派閥による組織的な資金作りの可能性も指摘された裏金事件。国民の猛批判が巻き起こったが、結果的には「収支報告書への記載ミス」という形式的な犯罪に矮小化されていった。

だが、その過程では、検察が清和研の事務局長に働きかけ、裏金議員側に「確認書」を書かせていたのだ。この書類が検察の捜査や立証にどのように使われ、なぜ捜査の欠陥を示すと言えるのか。

そのことを説明する前に、自民党の派閥パーティーをめぐる裏金事件の構図をあらためて振り返ろう。

年1回の清和研の政治資金パーティーにおいて、所属する議員たちには、パーティー券の販売ノルマがあった。パーティー券の売り上げは、基本的に全額を清和研に納めるが、ノルマを超えた分は後から議員側にキックバックされた。これが、裏金として議員側の懐に入る仕組みだった。

東京地検特捜部は、このキックバックのカネが、清和研と議員側それぞれの政治団体の政治資金収支報告書に明記されていなかった点に着目する。政治資金として正しく記載する義務を怠ったとして、政治資金規正法の「虚偽記入罪」に問えると判断したのだ。

東京地検の捜査は「無理筋」だった

しかし―。

「キックバックは『収支報告書に記載しないカネ』として渡された『裏金』であり、やりとりの際には、現金で授受していたとされる。したがって議員側が複数もつ政治団体のうち、どの団体の収入にも該当しないカネでした。

一方で、検察はこのような実態を無視した捜査を行った。裏金事件を『収支報告書の記載ミス』というフレームワークに押し込んで立件する方針で臨んだのです。キックバックのカネは、議員側のどの政治団体の収支報告書に記載するべきか特定できないのに、『清和研から特定の団体への寄付だった』という建てつけにしようとした」

このように指摘するのは、かつて東京地検などで検事を務めた郷原信郎弁護士だ。東京地検特捜部が、裏金作りの実態とかけ離れた捜査を進めた結果、なにが起きたか。

「虚偽記入罪が成立するための要件は『特定の政治団体の会計責任者や議員らが、収支報告書に偽りの内容を故意に記入すること』です。

しかし、キックバックは、収支報告書に記載しない裏金として渡されたものだったので、会計責任者も議員も、どの政治団体の収支報告書に、寄付として記載するべきか認識していなかった。故意でなかったのであれば、少なくとも議員側を虚偽記入罪で立件するのは無理筋だったのです」（同前）

したがって、東京地検特捜部が有罪を立証するためには「清和研からのキックバックは、X議員のYという政治団体に宛てた寄付だった」などとカネの趣旨や流れをはっきりさせる必要があった。ここで登場するのが「確認書」だ。

筆者は、清和研の裏金議員が提出したすべての確認書を入手した。書式はいずれも共通で、本文に〈甲（清和研）と乙（議員側）とは、下記のとおり、甲が乙に寄附し、乙がこれを受領したことを確認した〉と書かれている（丸かっこ内は引用者）。また捜査対象の5年間（'18〜'22年）のキックバック（寄付）の金額が1年ごとに明記されていた。

そのうえで、清和研の会計責任者（前出の事務局長が兼任）と、議員側の政治団体の会計責任者がその内容を確認して押印していた。

【後編を読む】自民党議員らに対する捜査の裏側で、ヤメ検弁護士たちが暗躍し…大御所議員たちの保身のために歪められた「裏金問題の深層」

「週刊現代」2026年6月22日号より

【つづきを読む】自民党議員らに対する捜査の裏側で、ヤメ検弁護士たちが暗躍し…大御所議員たちの保身のために歪められた「裏金問題の深層」