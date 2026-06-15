自閉スペクトラムの子を育てる親たちへ――「下心」を手放すだけで子どもの意欲はアップする

自閉スペクトラムの子は、本人は頑張っているにもかかわらず、うまくいかない経験を重ねやすく、不安や戸惑いを抱えながら毎日を過ごしています。こうした子どもの不安に寄り添い、特性にあったサポートをするための書籍『自閉スペクトラムの子の育て方のコツがわかる本』より、子どもたちが少しずつ「自信」を育み、「自己決定力」や「相談力」を身に着けるためのコツを、日常生活の具体的な場面を通してご紹介します。

不安と葛藤が入り混じる親心

自閉スペクトラムの特性がある子どもは、行動の見通しが立てにくかったり、反応の仕方が特徴的だったりします。独特な育ち方をするわが子をほかの子と比べて、「なぜ」と思うこともあるでしょう。

こうした不安や葛藤は、子どもの様子をよく見ているからこそ生じる自然な反応です。ただ、特性に対して親がネガティブな感情を抱くと、その気持ちは子どもにも伝わります。子ども自身もまた不安になり、自信を失い、自己肯定感が育たなくなってしまいます。

子育てするなかで不安な気持ちを払拭するためには、何よりも、特性に対する理解を深めることが大切です。子どもの特性をよく観察してください。自閉スペクトラムの子どもは、自分のペースでゆっくり発達していくことが多いものです。ほかの子と比べるのではなく、「この子なりに進んでいる」ということに着目できると、気持ちにも変化が現れます。

「子どものため」は、子どもの視点に立って考える

子どもが成長するにつれ、子どもの将来、子どものためを思って、親は、「こうしたほうがいい」「このくらいはできないと」などと考えがちです。

しかし、親が「してほしいこと」と、子どもが「したいこと」は違います。親の思いに「子どもが合わせる」のではなく、子どもの気持ちに「親が寄り添う」ことに気づいたら、今までのやり方を一度ストップして、親の意識を切り替える「ギアチェンジ」が必要です。この「ギアチェンジ」は、簡単ではありませんが、親が意識を変えない限り、自閉スペクトラムの子の子育てはうまくいきません。子どもの「自己決定力」や「相談力」を育てるためにも、大切な過程といえるでしょう。

自信をつけ、意欲のエネルギーを蓄える重要な時期という認識を

自閉スペクトラムの子の支援において、思春期より前に適切なサポートが行われているかどうかは、とても重要です。

幼児期から小学校の中学年頃までは、自信をつけ、意欲のエネルギーをしっかり蓄える時期。この時期に、エネルギーを蓄えることができたら、思春期以降に多少の困難があっても乗り越えることができるのです。

つまり、思春期より前のサポートが、思春期以降に起こりうる二次的な障害を防ぐカギとなっているのです。

親が「下心」を手放すと、子どもの意欲はアップする

子育てには「こうなってほしい」という結果を期待する気持ちが入り込みやすいものです。私はこれを「下心」と呼んでいます。

親が子どもに期待するのは、ごく自然なことかもしれません。ただ、その「下心」に子どもはとても敏感です。大人の言葉の裏にある「下心」を見抜くと、子どもの心に芽生えた意欲はすぐに失われてしまいます。

ですから、親が「下心」を手放して、子どもへの意識を「結果を求める」ことから「プロセスを見守る」ことに切り替えることが重要なのです。温かく見守る存在になれれば、子どもは安心できる環境の中で、意欲的にのびのびと行動できるようになるでしょう。

子どものために、親は自分のことも大事にしてほしい

自閉スペクトラムの子どもを育てる親は、日常の対応だけでも負担が大きく、体力・気力ともに消耗しがちです。しかし、親自身が消耗してしまっては、子どもを守ることはできません。休息や相談、支援制度の利用は、決して怠慢ではな、子どもの環境を整えるうえでも重要な行動です。

親自身が心身ともに元気でいることが、子どもの安心や自信につながります。自分を大切にすることは、子どもへの支援の一部と考えましょう。

【続きはこちら】人の気持ちがわからないわけではない。「自閉スペクトラム」子どもの特性を理解しよう