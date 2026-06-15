25歳で1億円を株で溶かし、30歳で詐欺被害2億円…それでも”笑う”社長の「生き残りの技術」

25歳のときに株式投資で1億円を溶かし、30歳のときに詐欺被害で2億円を失う……。ふつうの人なら心が折れてしまうような修羅場を、彼はいかにして乗り越えたのか。特定領域に縛られず、顧客の「困った」を商いの力で解決する開発型商社「株式会社まる優」代表取締役の財部優次郎氏が、泥水をすすりながら見つけた、実践的な「生き残りの技術」を語る。

※本稿は、林尚弘と令和の経営者研究会・著『令和の経営者』（サンライズパブリッシング）の一部を再編集したものです。

「笑顔」こそが最強の武器である

「財部さんは、いつも爽やかで、優しそうですね」

初対面の方には、決まってそう言われます。僕が代表を務める「株式会社まる優」という社名も、「優しく、優れた商品を、まるっと提供する」という理念から名付けました。いつもニコニコしている印象が強いからか、はたから見れば苦労知らずの二代目か、運だけでやってきた若手社長に見えるかもしれません。

でも、最初に断言しておきます。僕のこの笑顔は、単なる愛想笑いではありません。これは、修羅場をくぐり抜け、理不尽なトラブルをねじ伏せるために磨き上げた、僕なりの「戦闘服」なのです。

これまでの人生で、僕は2度、地獄を見ました。1度目は25歳。株式投資で築いた1億円の資産を、たった3日で失いました。2度目は30歳。コロナ禍のビジネスで大規模な詐欺被害に遭い、2億円もの損失を出しました。

さらに遡れば、幼少期の家庭環境は複雑で、父親は薬物のトラブルで刑務所を出たり入ったりを繰り返し、家の中ではいつも怒号が飛び交う日々。両親が離婚する3歳までは、そんな環境で育ちました。

離婚後は母方の家に身を寄せ、「普通の生活」ができるようになりましたが、幼いながらに恐怖心を持っていたことは今でも覚えています。

たび重なる過酷な経験に、普通のメンタルならとっくに心が壊れていてもおかしくありません。実際、1億円を失った時は、過度なストレスで脳がシャットダウンし、どれだけ寝ても眠気が取れない「現実逃避」の状態に陥りました。

それでも僕は、再び実業の世界へと這い上がってきました。膨大な負債をすべて完済し、現在は多角的な事業を展開する「総合商社」を築き上げ、経営の第一線へと復帰することができたのです。かつての絶望を遥かに凌駕する事業基盤を手に、僕は今、こうして笑ってここに立っています。

なぜ、そんな状況から復活できたのか。それは、どんな逆境の時も冷静にひとつの人生経験として捉えていたこと。そして、ある種、ゲームをクリアするように、最善の解決策を探す努力をしてきたからです。

2億円の借金を背負った時、僕は絶望する代わりにこう言いました。

「うわ、これもう笑うしかないな」

本稿では、学校に行かなかった少年が、いかにして独自の生存戦略を身につけ、あらゆる業界の課題を「まるっと」解決する経営者になったのか。その思考と行動の全貌を明かします。

これは、綺麗な成功法則ではありません。泥水をすすりながら見つけた、実践的な「生き残りの技術」です。

「選択的登校拒否」という合理主義

僕の「常識を疑う癖」は、子供の頃から始まっていました。故郷の福岡県久留米市は、ブリヂストンを生んだゴム産業の街であり、古くから物流のハブとして栄えた「商人の街」です。新しいものが好きで、流行の発信地でもある場所です。

そんな進取の気性に富んだ土地柄もあってか、僕は幼い頃から「効率」や「本質」にうるさい、可愛げのない子供でした。

その最たる例が、小中学校時代の「選択的登校拒否」です。誤解しないでほしいのですが、いじめられていたわけでも、勉強についていけなかったわけでもありません。ただ、学校というシステムが非効率に見えて仕方なかったのです。

「なぜ、全員が同じ時間に、同じ授業を受けなければならないのか？」「なぜ、興味のない科目を、興味のない先生から教わらなければならないのか？」。その疑問に対して、納得できる答えをくれる大人は一人もいませんでした。

だから僕は、義務教育を勝手に「大学の単位制」のように扱いました。毎朝、時間割を眺めて、自分で決めるのです。「この授業は自分の興味があるし、受ける意味があるから出席する」「この授業はつまらないし、自分で本を読んだ方が早いから出ない」「給食は食べたいから行く」「部活は楽しいから参加する」などです。

授業に出ない時間はどうしていたかというと、図書館にこもって自分の好きな分野を勉強したり、当時夢中になっていたオンラインゲームに没頭したりしていました。当然、先生にはめちゃくちゃ怒られました。「勝手なことをするな」「みんなと同じようにしろ」と。

文句を言われたくなかった僕は、テストでは平均点以上の点数をずっと取り続けました。「結果さえ出せば、プロセスは自分で選んでいいはずだ」。そんな生意気な合理主義を、子供の頃から貫いていたのです。

必要なものと、不要なものを瞬時に選別する。この「見極める力」が、後の経営判断の原点になっています。

通信制高校を卒業した後、僕は「教育を変えたい」という思いから大学の教育学科に進学しました。「こんなに面白くない教育だから、不登校が増えるんだ。もっと楽しい教育を作らなきゃいけない」という義憤に駆られてのことです。

しかし、そこでもすぐに絶望しました。大学で教えられているのは、まさに僕が嫌いだった画一的な教育システムそのものだったからです。

「ここで勉強していても、何も変わらない」。そう感じてさらに調べていくうちに、衝撃的な事実に気づきました。

「教員免許がなくても、学校の理事長にはなれる。学校は建てられるんだ」

その瞬間、大学の講義が全て「回り道」に見えました。一人の教師になって組織の歯車になるより、自分で理想の学校を作った方が早い。そのためには何が必要か？ 教育論ではなく、「金」と「経営ノウハウ」、そして人を惹きつける「人間力」です。

「立派な人ってどういう人だろう」と考えた末、僕が出した結論は「営業」でした。

営業とは、単に物を売る仕事ではありません。商品の良さを人に教え、相手の心を動かす仕事です。優しくないと伝わらないし、人間力がないと信用されない。「営業こそが、最強の教育実習だ」。そう悟った僕は、迷うことなく大学1年で中退届を出しました。

ドロップアウトではありません。これもまた、最短距離で目標に向かうための、僕なりの前向きな「選択」でした。

元「ネトゲ廃人」が手に入れた笑顔の力

19歳で意気揚々と営業会社に入った僕ですが、最初は全く売れませんでした。致命的な欠点があったからです。実は僕、学生時代はバリバリの「オンラインゲーマー」でした。

一日中パソコンに向かい、画面の中のアバターと文字だけでコミュニケーションする生活。チャットで「（笑）」と打ち込んでいても、現実の顔は無表情のまま。その弊害で、リアルな表情筋が完全に死んでいたのです。

感情はあるのに、顔が動かない。そんな能面のような人間が、いきなり訪問してきて「この布団、いいですよ」と勧めても、不気味なだけです。お客さんはドアを開けるどころか、チェーンすら外してくれません。インターホン越しに断られ続ける日々。そんな僕を変えたのは、職場の先輩の一言でした。

「財部、お客さんの前でもっと笑えよ」

言われてハッとしました。営業とは、商品の良さを伝える前に、「こいつの話を聞いてもいいか」という警戒心を解くゲームなんだ、と。

その日から僕は、鏡の前でひたすら「笑顔」を練習しました。感情の表現としてではなく、相手を安心させるための「技術」として、笑顔を装備したのです。口角を上げ、目尻を下げる。鏡の中の自分が、別人に見えるまで繰り返しました。

効果は劇的でした。満面の笑みでドアを叩く。たったそれだけで、話を聞いてもらえる確率が跳ね上がりました。

「笑顔」という最強の武器を手に入れた僕は、水を得た魚のように売りまくりました。入社2年後くらいから頭角を現し「半年間、毎日売上を上げ続ける」という記録を打ち立てました。

当時扱っていたのは、7万円前後の比較的高価な布団です。それを毎日、必ず誰かに売り続けました。普通なら心が折れるかもしれませんが、扱っていた品物はデパートだと数十万してもおかしくない品質の商品だったので、心から良いものだと思ってお客さんに勧めていました。

「今日は売れないかもしれない」という不安と戦うのが営業です。でも、僕には確信がありました。

「日本中、布団で寝ていない人はいない。いつかは買い換える必要がある。今日一日探せば、そのタイミングの人に必ず出会える」

そして、見込み客を見つけた時の決め台詞は、「どうせいつか買うなら僕から買ってください。僕から買ってくれればアフターフォローもしっかりします！」でした。

その付加価値を、満面の笑顔で売り込んだのです。結果、20歳にして手取りは月100万円を超えました。この時、僕は「売る」という行為の本質は、相手の未来に責任を持つことだと理解したのです。

ラーメン行商と「ゆるキャラ」錬金術

トップセールスマンとして順調だった僕に、転機が訪れます。会社の営業所が統合され、拠点が遠くなってしまったのです。それを機に独立を考えた僕が次に選んだ商材は、「ラーメン」でした。

当時、お取り寄せグルメブームが到来していました。まだ「ふるさと納税」が一般的になる前の話です。僕は北海道の味噌ラーメンや九州の豚骨ラーメンなど、こだわりのラーメンを仕入れ、訪問販売を始めました。

営業スタイルは相変わらず泥臭いものでした。一般家庭はもちろん、学校の職員室、保険会社のオフィス、さらには農作業中のビニールハウスにまで飛び込みました。

「ラーメン屋なんですが、今から車で作るので味見をお願いします！」

そう言って、持参したコンロで麺を茹で、試食を配るのです。農家のおじちゃんおばちゃんたちは、突然現れたラーメン売りに最初は驚きますが、食べると喜んで買ってくれました。

売れ行きは悪くありませんでした。しかし、深刻な問題が発生しました。腰です。高校時代にうどん屋のバイトで皿洗いをしすぎて痛めたヘルニアが、再発したのです。

重いラーメン箱を運び、中腰で試食を作る毎日。「これを一生続けるのは無理だ」。身体が悲鳴を上げていました。そこで僕は考えました。「自分が現場で動き回らなくても、勝手に商品が売れる『仕組み』は作れないか？」

その時、世間は空前の「ゆるキャラブーム」で、くまモンやふなっしーがテレビを席巻していました。僕の地元・久留米市にも、新しいゆるキャラが誕生していました。僕は「これだ」と直感しました。久留米は豚骨ラーメン発祥の地です。このキャラクターとラーメンを組み合わせれば、土産物として勝手に売れるんじゃないか。

すぐに市役所の窓口に掛け合いました。「このキャラを使って、オリジナルラーメンを作らせてください」。担当者は快諾してくれましたが、さらに僕は踏み込んで聞きました。

「他にどんなグッズがあるんですか？」

「いやあ、まだクッキーぐらいしかないんですよ」

チャンスでした。まだ誰も手をつけていない市場が、目の前に広がっていたのです。

「じゃあ、クリアファイルもストラップも、全部うちが作ります」

僕はその場で申請を出し、ネットで製造してくれる工場を片っ端から探しました。需要（市役所・観光客）と供給（工場）をマッチングさせ、その間に立って商品をプロデュースする。これが、僕が「商社」としての第一歩を踏み出した瞬間でした。

さらに、「委託販売」というモデルを導入しました。駅や土産物屋に商品を置いてもらい、売れた分だけ精算する。これなら営業に走り回る必要はありません。月に一回、売上を数えて納品に行くだけ。月に一日の労働で、今まで以上の利益が出るようになりました。

労働集約型の「営業」から、仕組みで稼ぐ「商社」へ。ヘルニアという肉体的な限界が、僕のビジネスモデルを進化させたのです。

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