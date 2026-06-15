野球、ラグビー、サッカー…「スポーツ観戦から得るものは大きい」ニチバン株式会社・高津敏明社長の休日の過ごし方

「セロテープ®」「ケアリーヴ™」をはじめ、ステーショナリー、医療用製品、産業用向け製品、ヘルスケアグッズ、キッチン雑貨など、粘着技術を活かした多くの商品を展開する。19年から社長を務める高津敏明氏（59歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

ニチバン株式会社

代表取締役社長

高津敏明

66年、兵庫県生まれ。関西大学工学部を卒業後、90年にニチバン入社。生産技術開発に約20年携わり、12年に経営企画室に異動。15年、事業統括本部購買部長。17年、工業品営業統括部中部営業部長。18年、執行役員メディカル特販営業部長。19年、上席執行役員社長付を経て、社長に就任。

スポーツ観戦が楽しい。観に行くのもテレビ観戦も

野球、ラグビー、サッカー、バスケットボール、バレーボール、マラソン、相撲、ゴルフ……。休日はスポーツをよく観戦しています。自分がプレーするのではなく、観るのが好きなんです。

真剣勝負をしている姿が、また勝っても負けてもスポーツマンシップがあるところがいいです。だからワンプレーワンプレーに感動します。

見ていると、とにかく引き込まれるんです。日本代表戦も面白いですが、国内リーグ戦も面白い。代表戦のほうがレベルが高いのかもしれませんが、リーグ戦でもいいプレーはたくさんあります。

自分が応援する「推し」も作りません。とにかく選手が一生懸命にプレーしているところが魅力です。

唯一の例外はプロ野球で、子どもの頃からずっと阪神ファン。今も「推し」といえば、タイガースだけです（笑）。でも、昔ほど観ていて熱くならなくなりました（笑）。

スポーツ観戦好きの原点は、この阪神タイガースかもしれません。実家が兵庫県の尼崎でしたから、甲子園はすぐそば。子どもの頃から、野球観戦は身近にありました。

それからラグビーを観るようになって。平尾誠二さん擁する同志社大学や神戸製鋼が強かった時代です。社会人ラグビーを観に行くと、大学生のチャンピオンでもまったく歯が立たない。社会人はすごいなぁと思ったのを覚えています。

相撲は若乃花、貴乃花の活躍で盛り上がりましたよね。オリンピックも観ますから、バレーボールやマラソンも好きになりました。

サッカーをよく観るようになったのは、子どもがサッカーを始めてからでしょうか。

日曜日は、お昼くらいからずっと何がしかテレビでスポーツをやっています。夜もナイターがあったり。観に行くのも好きですが、テレビで見るのも好きです。アップで見られますし、リプレイもありますし。

社員には『ワンピース』と『キングダム』を勧めている

福利厚生の一つに部活動がありまして、８人以上集まるなどの条件をクリアすると、会社から少し補助が出て活動ができます。私もいくつか参加していますが、その一つにラグビーを観戦する会があります。

ラグビー好きの社員ご夫妻がチケットを手配してくれて、みんなで見に行く。昨シーズンは秩父宮ラグビー場で試合を観ました。日本でワールドカップが行われたときも観に行きましたね。

最近、これは面白いぞ、と思ったのはミュージカルです。劇団四季の『ライオンキング』を初めて観て驚きました。

今度は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の予約に挑んだのですが、取れない。カード会社の優先予約に１年後のものを見つけたので、それを買いました。今から楽しみにしています。

あと、休日といえば読書ですね。ビジネス書から漫画まで多岐にわたるジャンルを愛読しています。最近は、哲学や倫理、古典のようなものをよく読むようになりました。

漫画は昔から好きで、よく読んでいました。社員にも『ワンピース』と『キングダム』を薦めています。若い頃は、そんなつもりでは読んでいなかったんですが、リーダーシップが学べる。人を動かすとは、心を捉えることなんだな、と改めて思います。

基本的に、ゆっくりと過ごすようにしています。どこかに行くといっても、妻と二人でふらりと買い物に出かけるくらい。ウインドウショッピングをしたり、ブラブラしてから食事をしたり。車で少し遠出することもあります。

やはり世の中がどう動いているのかを知ることは、とても大事です。人の集まる場所に行き、いろいろなものを見てくることは意味があると思います。もちろん、自分たちの製品が置かれているところもチェックしたりします。

若い頃から、休みはしっかり休むようにしてきました。リセットして、月曜日に向かう。メリハリをキッチリする。

これは、何か失敗したり反省したりすることも同じで、次の日には持ち越さない。実は失敗は大事なんですよね。失敗なくして成功すると、何かつまずいたとき、すぐにリカバーができない。失敗経験は役に立つんです。

ニチバンという会社をもっと広く知ってほしい

私は50代前半で社長に就任しましたが、実は前社長も50代半ばでの就任でした。若くしてリーダーに据えるというのは、ニチバンの『イズム』の一つなのかもしれません。

社長就任直前は最も若い執行役員でした。しかも２月７日に発表するのに、内示があったのは２月４日でした。

たしかに前触れはあったのかもしれません。50歳になって初めて営業に出て、その後もメディカルという担当したことのない領域を担当して。何も言われませんから、最も驚いたのは私自身だったわけです。

ただ、営業に出たのは、とてもいい経験でした。ずっと生産現場にいましたから、「どうして自分たちの作ったものは、もっと売れないのか」という思いがあった。ところが営業に出てみて、お客さまから本当のニーズを聞くことができました。

営業も設計も、もっともっとやるべきことがあるんだな、とわかりました。

そして最も若い執行役員が社長になるわけですから、周囲の役員は支えないといけないという空気に、おそらくなったのではないかと思います。実際、たくさん先輩方に支えていただきました。

会社は約30年ぶりに本社を移転しました。長い歴史を持つニチバンですが、もう一段、変革できる準備として先行投資をしよう、と。

新本社では、これまで分かれていた本社機能と東京の営業機能を一か所に集約しました。

部門間の垣根をなくすことで社員のエンゲージメントをさらに上げ、それを結果につなげていきたい。これは採用面でも、大きな魅力になると思います。

また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコーポレート・マーケティング・パートナーシップ契約を締結しました。当社の製品やイベントを通じて来場者をサポートするなど、さまざまな協業を考えています。多くの人にニチバンを知ってほしい。

実は国内のトップシェアを持つ「セロテープ®」のセロハンは天然由来で、とてもエコな製品であるということだったり、「ケアリーヴ™」が実は売上数量で日本の絆創膏のトップブランドになっていたり。ニチバンについて、もっともっと知ってほしいことがあります。そして私の夢は、ニチバンが宇宙事業に関わることなんです。

社長の月曜日

社長に就任したとき、同期がお祝い会を開いてくれて、プレゼントをくれたんです。それが赤と青の２本のネクタイでした。これは本当にうれしかったですね。

赤いネクタイは４月１日の入社式と６月の株主総会のときだけすることにしました。初心に戻るといいますか、ピリッとします。

今年の入社式後、新入社員と昼食会をした際、「素敵なネクタイですね」と褒められました。実は同期からの贈り物なんだと伝えると、「いいお話ですね」と言ってくれました。

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